Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag behauptet gezeigt. Der ATX notierte gegen 10 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,20 Prozent bei 3.748,71 Punkten. Der ATX-Prime hielt mit einem Aufschlag von 0,16 Prozent bei 1.889,97 Zählern. Auch andere Börsen in Europa lagen in der Früh teilweise knapp im Plus.Positive Nachrichten kamen in der Früh aus China. Die Exporte des Landes sind im September um ...

