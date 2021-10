Die Kollektion Les Eaux De Chanel wird mit einem biobasierten Verschluss versehen, den Chanel in Zusammenarbeit mit Sulapac entwickelt hat. Im Jahr 2018 schuf Chanel mit Les Eaux De Chanel eine neue olfaktorische Welt, inspiriert von den Lieblingsorten von Mademoiselle Coco Chanel. Les Eaux De Chanel wurde unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit entwickelt. Die gläsernen Parfümflakons sind dünner und leichter, was eine geringere Menge an Rohstoffen und einen optimierten Transport bedeutet, und die normalerweise nicht sichtbare Wellpappe in der Verpackung wurde in eine schlichte Umverpackung ...

