Berlin (ots) -Führende Dienstleister der Pflegebranche haben sich zum Bündnis "Rundum Pflege" zusammengeschlossen. Das gemeinsame Ziel: Hilfe- und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige bedarfsgerecht über Möglichkeiten und Angebote der Pflege aufzuklären und zu beraten, anstatt sie mit einer Flut an Informationen zu überfordern. Folgende Unternehmen vereinen nun ihren Erfahrungsschatz vieler Tausender Einzelfälle unter einem Dach: der Experte für altersgerechte und pflegeerleichternde Badgestaltung Seniovo GmbH, der Anbieter intelligenter Senioren Tablets Media4Care GmbH und die Care Companion GmbH, die über das Portal Careship Alltagshelfer an Senioren vermittelt."Im Kontakt mit unseren Kunden stellen wir täglich fest, dass sich im Dschungel der vielen Pflegeangebote passgenaue Informationen nur schwer herausfiltern lassen und dadurch sogar Versorgungslücken entstehen", so das Bündnis Rundum Pflege. Durch die Zusammenarbeit und langjährige Erfahrung der Bündnispartner sollen sich die Informations- und Versorgungslücken in der Pflege zukünftig schließen und individualisierte Angebote erstellt werden.Rundum Pflege sorgt für eine bedarfsgerechte Aufklärung Betroffener und verfügt über ein breites Netzwerk an Experten. Diese unterstützen bei der Planung und Umsetzung aller möglichen die Pflege betreffenden Schritte, inklusive der Übernahme bürokratischer Aufgaben und Beantragung von Zuschüssen. Das Bündnis steht Pflegenden und Angehörigen stets mit Rat und Tat zur Seite, um ihnen den Weg in einen unbeschwerten Alltag zu ebnen."Zudem arbeiten wir mit viel Leidenschaft daran, weitere motivierte und innovative Unternehmen aus dem Pflegebereich für unsere Idee zu gewinnen, damit wir unseren Kunden für jede Lebenslage ein passendes Angebot - eine Art Rundum-Sorglos-Paket - machen können", ergänzt Rundum Pflege.Weitere Informationen zu Rundum Pflege gibt es auf www.rundumpflege.org.Pressekontakt:Haben Sie Fragen zu Rundum Pflege oder sind an einem Interview interessiert?Dann melden Sie sich bitte bei:Katrin Lewandowski & Juliane MüllerPR & Kommunikation Rundum Pflegekontakt@rundumpflege.orgOriginal-Content von: Rundum Pflege, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159190/5045099