FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.10.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IAG PRICE TARGET TO 215 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 705 (685) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GREATLAND GOLD PRICE TARGET TO 24 (26) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3600 (3800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 1000 (900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 1965 (1900) P - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 5200 (5270) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 215 (187) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES HSBC PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 77 (64) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 342 (265) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 215 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2350) P - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 375 (390) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES TESCO PRICE TARGET TO 306 (283) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4000 (5400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3300 (5800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 2013 (2055) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 700 (900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 225 (240) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 1030 (900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 1300 (1455) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RHI MAGNESITA TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 3700 (4750)P - RBC CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1605 (1690) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 540 (590) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 11500 (10000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 155 (165) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INFORMA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 540 (535) PENCE - UBS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2500 (2700) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 480 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2170 (2200) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

