Rüsselsheim (ots) -- Freie Wahl: Astra zum Verkaufsstart als hocheffizienter Plug-in-Hybrid und mit Verbrenner- Attraktiver Einstieg: Sportlicher Fünftürer keinen Cent teurer als der Vorgänger- Astra Hybrid: Bereits ab 28.622,50 Euro inklusive Umweltprämie teilzeitstromern- Schlaue Technik: Mit digitalem Pure Panel und Intelli-Lux LED® Pixel-Licht- Styling vom Feinsten: Emotional, hochwertig und mit viel Liebe zum DetailDer neue Opel Astra (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/new-astra) hat erst vor wenigen Wochen Weltpremiere (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/neuer-opel-astra-feiert-weltpremiere-in-russelsheim) in Rüsselsheim gefeiert, und schon jetzt ist die jüngste Generation des Kompaktklasse-Bestsellers bestellbar. Mit seinem emotionalen, klaren und mutigen Design sowie innovativen Top-Technologien fährt der komplett neu entwickelte Astra (https://www.opel.de/fahrzeuge/astra-modelle/astra-hybrid/5-tuerer/uebersicht.html) in eine neue Ära. Was jedoch ganz beim Alten bleibt, ist der Einstiegspreis: Der sportliche Fünftürer ist ab 22.465 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.) zu haben - und damit keinen Cent teurer als die Basisvariante beim Vorgänger. Dafür sind zahlreiche hochmoderne Assistenzsysteme wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Fußgängererkennung, Spurhalte-Assistent, Geschwindigkeitszeichenerkennung oder Müdigkeitserkennung in jeder Version serienmäßig an Bord. Für lebendige Leistungen sorgt hier der 81 kW/110 PS starke 1.2 Dreizylinder-Turbobenzin-Direkteinspritzer mit 6-Gang-Schaltgetriebe (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP(1): kombiniert 5,5-5,4 l/100 km, 126-123 g/km CO2).Wer im neuen Astra lieber elektrisch unterwegs sein möchte, findet ebenfalls direkt ab Marktstart das passende Angebot. Denn der Astra ist ab sofort erstmals auch elektrifiziert erhältlich. Bereits ab attraktiven 35.800 Euro können Kunden im Astra Hybrid künftig teilzeitstromern. Abzüglich der Umweltprämie fallen so nur noch 28.622,50 Euro beim Kauf des neuen Astra Hybrid an. Viel Power bei höchster Effizienz ist garantiert: Der Hybrid stellt eine Systemleistung von 133 kW/180 PS und starke 360 Newtonmeter maximales Drehmoment zur Verfügung (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP(1): 1,1-1,0 l/100 km, CO2-Emission 26-22 g/km; jeweils kombiniert). Rein elektrisch lassen sich mit dem neuen Astra Hybrid bis zu 60 Kilometer (gemäß WLTP(2)) emissionsfrei abspulen. Die Spitze im Antriebsportfolio bildet dann der ab Anfang 2022 bestellbare Top-of-the-Line-Hybrid mit bärenstarken 165 kW/225 PS Systemleistung (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP1: 1,4-1,1 l/100 km, CO2-Emission 31-24 g/km; jeweils kombiniert, vorläufige Werte). Ab Anfang 2023 komplettiert der batterie-elektrische Opel Astra-e das Antriebsportfolio."Das klare, mutige Design des neuen Astra wird viele Kunden begeistern. Darüber hinaus haben wir ihm noch viel mehr mitgegeben: Exzellente Wirtschaftlichkeit kombiniert mit innovativen Technologien und einem breiten Antriebsangebot vom Benziner über Diesel bis hin zum hocheffizienten Plug-in-Hybrid. Direkt zum Bestellstart können unsere Kunden somit - je nach Vorliebe und Einsatzprofil - die für sie perfekte Lösung wählen. Elektrisch, effizient und emotional - das macht den neuen Astra aus", sagt Opel CEO Uwe Hochgeschurtz.Liebe zum Detail: Neuer Astra vereint klares Design mit Top-TechnologienDer neue Opel Astra ist ein Design-Statement der Marke: Dynamischer als jemals zuvor, mit klarer, aufregender Linienführung ohne überflüssige Schnörkel und mit dem neuen Markengesicht Opel Vizor. Der Newcomer zeigt, dass er bis ins kleinste Detail mit viel Hingabe entwickelt wurde. Das Ergebnis: Der neue Astra sticht aus Design-Perspektive deutlich aus der Masse heraus - mit emotionalem Styling, hochwertigen Materialien und viel Liebe zum Detail.Eine klare Ansage macht der neue Astra auch bei den Technologien und Assistenzsystemen, die er in die Kompaktklasse bringt. Innovationen, die Kunden sonst nur aus Fahrzeugen höhere Segmente kennen. Ein Highlight des umfangreichen Portfolios ist die jüngste Version des adaptiven, blendfreien Intelli-Lux LED® Pixel Lichts. Das Lichtsystem stammt direkt aus dem Opel-Flaggschiff Insignia und ist mit 168 LED-Elementen führend in der Kompakt- und Mittelklasse.Ein Zeitensprung hat im Innenraum der neuen Generation des Astra stattgefunden. Mit dem volldigitalen Pure Panel verschwinden alle Analoganzeigen. Stattdessen bietet die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine-Interface) mit einer frischen, modernen Optik ein intuitives Bedienerlebnis. Dafür nutzen die Passagiere im neuen Astra einen extrabreiten Touchscreen - wie ihr vertrautes Smartphone. Die Opel-Entwickler haben dabei großen Wert daraufgelegt, dass der Fahrer alle notwenigen Informationen und alle sinnvollen Bedienangebote erhält, jedoch weder mit überflüssigen Daten noch Funktionalitäten belastet wird. Darüber hinaus lassen sich wichtige Einstellungen wie die Klimatisierung weiterhin mit wenigen Schaltern direkt anwählen. Noch nie war ein Opel so intuitiv und perfekt zu bedienen wie der neue Astra.Typisch Opel ist auch beim neuen Kompaktklassemodell der herausragende Sitzkomfort. Die in Eigenregie entwickelten Vordersitze sind AGR-zertifiziert (Aktion Gesunder Rücken e.V.) und mit ihrer vorbildlichen Ergonomie auch auf langen Fahrten wahre Wohlfühloasen. Frei nach Wunsch wird der Fahrer dabei von State-of-the-Art-Assistenzsystemen unterstützt, die vom Head-up-Display bis zum 360-Grad-Rundumblick namens Intelli-Vision reichen.Der coupéhaft geschnittene Opel Astra Fünftürer ist ab sofort bestellbar und rollt ab Anfang 2022 zu den ersten Kunden. Die sportlich-elegante Kombiversion Opel Astra Sports Tourer folgt in Kürze.(1) Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Die WLTP-Werte sind auch Berechnungsgrundlage für fahrzeugbezogene Abgaben. Verbrauch, CO2-Emissionen und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist. Die Angaben zu Verbrauch und Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.(2) Elektrische Reichweite (kombiniert) nach WLTP: 66-73 km. Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). 