Hamburg (ots) -Michel Abdollahi lädt erneut ins U-Boot: In den sechs neuen Folgen von "Käpt'ns Dinner" begrüßt er unter anderen TV-Mediziner Dr. Johannes Wimmer, Schriftsteller und Regisseur Wladimir Kaminer und Moderatorin, Unternehmerin und Publizistin Tijen Onaran. Sie alle nehmen unter der Wasserlinie in dem ausrangierten, sowjetischen U-Boot im Hamburger Hafen Platz.Den Auftakt macht am Freitag, 22. Oktober, Marina Weisband. Die Politikerin und Publizistin war bis April 2012 bei der Piratenpartei Deutschland, inzwischen ist sie Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. "Ich mag es, wenn die Welten kollidieren - solche Dinge, wenn man zwischen Kulturen übersetzt", sagt Weisband. Und das stellt sie immer wieder unter Beweis. Anfang des Jahres sprach sie im Deutschen Bundestag am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Warum begrüßte sie die anwesenden Würdenträgerinnen und -träger mit "sehr geehrte Menschen"? Die Antwort ist so charmant und überraschend wie sie selbst: Sie war nicht informiert, dass sie Anwesende, vom Bundespräsidenten bis zum Bundesratspräsidenten, namentlich hätte begrüßen können. Der Mensch ist das, was für Marina Weisband, am 4. Oktober 1987 in Kiew geboren, im Vordergrund ihrer Arbeit und ihres Lebens steht. Mit Michel Abdollahi spricht sie über ihre Kindheit in Kiew nach Tschernobyl, über Gesundheit, darüber, warum sie gerne Schimpfwörter stickt und über ihre Erfolge als Diktatorin beim Live-Rollenspiel. Die Folge läuft, wie die darauffolgenden auch, am Freitag um 0.00 Uhr direkt im Anschluss an die "NDR Talk Show" im NDR Fernsehen. Danach sind sie in der ARD Mediathek zu sehen.Zur Einstimmung können die Zuschauerinnen und Zuschauer dem gebürtigen Iraner mit dem norddeutschen Dialekt Gesellschaft leisten und mit ihm auf einen Teil seines bisherigen Lebens und Wirkens im NDR blicken - in der langen "Michel Abdollahi-Nacht" von Freitag, 15., auf Sonnabend, 16. Oktober. Durch die mehr als fünf Stunden Programm führt Michel Abdollahi selbst. Dazu gehören fünf "Käpt'ns Dinner"-Wiederholungen, im U-Boot dabei zu Gast: Barbara Becker, Volker Lechtenbrink, Jürgen Drews, Inka Bause und Gregor Gysi. Für großes Medien- und Publikums-Interesse sorgte 2015 Michel Abdollahis Reportage aus der Reihe "Panorama - Die Reporter": Für "Im Nazi-Dorf" lebte er einen Monat unter Neonazis in Jamel in Mecklenburg-Vorpommern. Auch sein neuestes Projekt sorgte für emotionales Aufsehen: "Planet ohne Affen". Darin geht es um den grausamen, kriminellen, weltweiten Handel mit den Tieren. Dazu kommen in der Nacht zwei Shows der Reihe "Der deutsche Michel" mit den Themen "Körper" mit Angelina Kirsch und Fabian Hambüchen und "Verbrechen" mit Laura Karasek und Joe Bausch. Auch die Sendungen der "Michel-Abdollahi-Nacht" sind nach ihrer Ausstrahlung in der ARD Mediathek zu sehen.13. Oktober 2021 / IBPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5045135