Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt wagen sich die Investoren zur Wochenmitte vor wichtigen Terminen nur zaghaft aus der Deckung. So hat der Leitindex SMI seine anfänglichen Verluste im Verlauf des Vormittags zuletzt komplett eingedämmt und ist leicht ins Plus gedreht. Vor allem die Kursverluste der beiden Pharma-Schwergewichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...