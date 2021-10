Die nächste Woche ist prall gefüllt mit Technik-Events: Nach Apple und Google will auch Samsung neue Produkte vorstellen und hat ein Galaxy-Unpacked-Event für Mittwoch, den 20. Oktober, anberaumt. Als wäre die nächste Woche nicht schon prall mit Events von Apple und Google gefüllt, gesellt sich Samsung mit seiner Veranstaltung "Galaxy Unpacked Part 2" dazu. Am Mittwoch, dem 20. Oktober, ab 16 Uhr will der südkoreanische Technikprimus offenbar neue Smartphone-Modelle enthüllen. Samsungs Ankündigung zufolge soll im Zuge der Veranstaltung Technologie gezeigt werden, die "die Individualität ...

