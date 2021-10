++ Europäische Aktienmärkte handeln uneinheitlich ++ DE30 testet Widerstandszone bei 15.230 Punkten ++ SAP erhöht Prognose für Cloud-Umsatz im Gesamtjahr ++ Die europäischen Aktienindizes notieren am Mittwoch uneinheitlich. Der deutsche Leitindex (DE30) ist mit einem Plus von rund 0,6% der stärkste europäische Index des Tages. Der spanische IBEX (SPA35), der russische RTS (RUS50), der britische FTSE 100 (UK100) und der polnische WIG20 (W20) liegen dagegen mit einem Minus von jeweils rund 0,4% zurück. Die endgültigen VPI-Daten für September aus Deutschland wurden heute um 8:00 Uhr veröffentlicht, stellten aber keine Überraschung dar. Der Bericht bestätigte die Preiswachstumsdynamik, die in der Vorabveröffentlichung angedeutet wurde: 4,1% im Jahresvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...