Für 33 Startups aus der ganzen Schweiz startet in der kommenden Woche das dreimonatige Förderprogramm "Circular Economy Incubator 2021".Zürich - Für 33 Startups aus der ganzen Schweiz startet in der kommenden Woche das dreimonatige Förderprogramm «Circular Economy Incubator 2021». Sie alle haben zirkuläre Geschäftsmodelle - also Lösungen, die auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft wie Wiederverwendung, Reparatur, Wiederverkauf und Wiederaufbereitung basieren - und stehen für eine Zukunft, in der Wirtschaften sowohl ökonomisch...

Den vollständigen Artikel lesen ...