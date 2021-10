Ersten Gerüchten über eine eigene Fabrik folgt die Bestätigung: Rivian will selbst Batteriezellen herstellen. Samsung soll aber weiter an Bord bleiben. Der US-Hersteller elektrischer Pickups hat in den Papieren für den anstehenden Börsengang verlauten lassen, Batteriezellen produzieren zu wollen. Rivian setze in Zukunft auch in diesem Bereich auf vertikale Integration, die bereits zu einem selbst entwickelten Antriebsstrang, Steuergeräten und Batteriemodulen geführt habe. Das Startup bezieht seine Zellen bisher von Samsung SDI. Reuters zufolge ...

