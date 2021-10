Arcserve, der weltweit erfahrenste Anbieter von Daten- und Ransomware-Schutz, gab heute die Ernennung von Brannon Lacey zum CEO mit sofortiger Wirkung bekannt. Als zwanzigjährige Veteranin der Technologiebranche bringt Lacey umfassende Erfahrung und Erfolg beim Aufbau leistungsstarker globaler Software-, Cloud-, Cybersicherheits- und Infrastrukturorganisationen mit.

Die Ernennung erfolgt, da Arcserve nach der Fusion mit StorageCraft im März dieses Jahres in der Lage ist, seine Position als globaler Top-5-Datenschutzanbieter rasch auszubauen. Arcserve bietet Unternehmen jeder Größe weltweit dringend benötigte Daten- und Geschäftssicherheit durch die breiteste Palette erstklassiger Business-Continuity-Lösungen.

Dave Hansen, Vorstandsvorsitzender von Arcserve, sagte: "Brannon ist ein außergewöhnlicher Unternehmer. Er verfügt über eine enorme Erfolgsbilanz bei der Führung von schnell wachsenden globalen Unternehmen und erzielt starkes und nachhaltiges Wachstum in hart umkämpften Märkten. Seine umfassende Erfahrung mit kanalorientierten Organisationen sowohl aus Anbieter- als auch aus Kundensicht wird für Arcserve als 100 kanalorientiertes Unternehmen von immensem Wert sein."

Brannon Lacey, CEO von Arcserve, fügt hinzu: "Arcserve verfügt über eine enorme Marktchance. Es hat die besten Mitarbeiter, Führungskräfte, Technologien, Partner und Investoren der Welt. Ich freue mich und bin stolz darauf, die Führung von Arcserve zu übernehmen, während wir investieren und uns auf aggressives und nachhaltiges globales Marktwachstum konzentrieren."

Lacey kommt von PeopleScout zu Arcserve, dem weltweit größten Unternehmen für das Outsourcing von Recruitment-Prozessen, wo er als Präsident tätig war und die schnelle digitale Transformation und das Wachstum der Unternehmen beaufsichtigte. Frühere Positionen umfassen Präsident von Benefits Solutions, einem 2 Milliarden US-Dollar Geschäftsbereich des Humankapitalanbieters Alight; Global SVP General Manager Application Services bei Rackspace, einem der weltweit größten Managed Services Provider, und Principal bei Samsung Ventures, wo er für Venture-Capital-Investitionen im Mobilitätsbereich verantwortlich war.

Lacey ist Absolvent der University of Arizona und hat seinen M.B.A. von der Columbia Business School erworben.

Dave Hansen, der als Interims-CEO fungierte, bleibt Vorstandsvorsitzender von Arcserve.

Über Arcserve

Arcserve, ein weltweit führender Anbieter von Datenschutzlösungen, bietet das umfassendste Angebot an erstklassigen Lösungen zum Verwalten, Schützen und Wiederherstellen aller Daten-Workloads, von KMU bis hin zu Unternehmen und unabhängig von Standort oder Komplexität. Arcserve-Lösungen eliminieren Komplexität und bieten gleichzeitig erstklassigen, kosteneffektiven, agilen und massiv skalierbaren Datenschutz und Sicherheit in allen Datenumgebungen. Dazu gehören On-Prem-, Off-Prem- (einschließlich DRaaS, BaaS und Cloud-to-Cloud), hyperkonvergente und Edge-Infrastrukturen. Die fast drei Jahrzehnte lange preisgekrönte IP des Unternehmens sowie der kontinuierliche Fokus auf Innovation bedeuten, dass Partner und Kunden, einschließlich MSPs, VARs, LARs und Endbenutzer, den schnellsten Weg zu Daten-Workloads und -Infrastrukturen der nächsten Generation haben. Als 100 kanalorientierte Organisation ist Arcserve in über 150 Ländern mit 19.000 Channel-Partnern präsent, die zum Schutz der kritischen Datenbestände von 235.000 Kunden beitragen. Entdecken Sie mehr unter arcserve.com und folgen Sie @Arcserve auf Twitter.

