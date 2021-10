In China wurden im September rund 357.000 New Energy Vehicles verkauft. Batterie-elektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge kamen gemeinsam auf einen Marktanteil von 17,3 Prozent. Stärkste Marke ist weiterhin BYD. Zunächst kurz zum Gesamtmarkt, bevor wir auf die Marken blicken: Insgesamt wurden in China im vergangenen Monat 2,067 Millionen Fahrzeuge verkauft, davon waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...