FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Chung Yeung Festivals geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.348,00 +0,2% +17,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.718,00 +0,4% +14,5% Euro-Stoxx-50 4.077,08 +0,5% +14,8% Stoxx-50 3.545,44 +0,3% +14,1% DAX 15.260,04 +0,7% +11,2% FTSE 7.125,15 -0,1% +10,4% CAC 6.566,59 +0,3% +18,3% Nikkei-225 28.140,28 -0,3% +2,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 168,84 +0,43

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,22 80,64 -0,5% -0,42 +67,7% Brent/ICE 82,82 83,42 -0,7% -0,60 +63,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.771,96 1.760,08 +0,7% +11,88 -6,6% Silber (Spot) 22,85 22,58 +1,2% +0,28 -13,4% Platin (Spot) 1.011,50 1.011,05 +0,0% +0,45 -5,5% Kupfer-Future 4,38 4,33 +1,2% +0,05 +24,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leicht im Plus wird die Wall Street am Mittwoch zum Start gesehen. Mit Spannung warten die Teilnehmer auf die Daten zu den Verbraucherpreisen im September, die noch vor Börsenstart mitgeteilt werden. Angesichts des derzeitigen Hauptthemas Inflation stoßen sie auf verstärktes Interesse.

Auch die Berichtsaison zum dritten Quartal startet am Mittwoch, und auch hier erhoffen sich die Teilnehmer Aufschluss, ob die höheren Kosten für Energie und Rohstoffe die Ergebnisse geschmälert haben. Den Auftakt machen JP Morgan, Blackrock und Delta Air Lines, an den restlichen Tagen der Woche folgen weitere Großbanken und andere Unternehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

Im Lauf des Tages (vor Börsenbeginn):

- US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 21./22. September 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Für Impulse sorgen bereits erste Aussagen zur Berichtssaison für das dritte Quartal, so legte SAP in den Nacht überzeugende Zahlen zum Geschäftsverlauf vor. In den USA haben JP Morgen und Blackrock ihre Ergebnisse ausgewiesen. Die UBS erwartet für Europa eine überzeugende Berichtssaison, die nach dem jüngsten Rücksetzer in Folge steigender Zinsen und einer höheren Inflation dem Aktienmarkt dann einen positiven Impuls entgegensetzen könne. Nach dem erneut erhöhten Ausblick legen SAP 4,6 Prozent zu. Wichtig für den Markt sei, dass der Gewinntreiber das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft sei. Positiv werden die Umsatzdaten von LVMH (+2,3%) im Handel aufgenommen. Gut sei vor allem, dass das hochmargige Leder- und Modegeschäft gut gelaufen sei, kommentieren die Analysten der Citi. Organisch sei es dort um 20 Prozent zum Vorjahr nach oben gegangen, was auch ein gutes Zeichen für Hermes (+1,8%), Kering (+0,8%) und Moncler (+1,7%) sei. Für Just Eat Takeaway geht es um 3,4 Prozent nach unten. Der Zwischenbericht für das dritte Quartal wird an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:35 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1563 +0,3% 1,1550 1,1544 -5,3% EUR/JPY 131,29 +0,2% 131,08 131,20 +4,1% EUR/CHF 1,0726 -0,1% 1,0732 1,0736 -0,8% EUR/GBP 0,8481 -0,1% 0,8485 0,8486 -5,0% USD/JPY 113,55 -0,1% 113,48 113,65 +9,9% GBP/USD 1,3634 +0,3% 1,3611 1,3603 -0,2% USD/CNH (Offshore) 6,4458 -0,2% 6,4510 6,4530 -0,9% Bitcoin BTC/USD 54.594,11 -2,6% 55.387,01 56.435,26 +87,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - In Hongkong wurde der Handel aufgrund einer Taifun-Warnung für Mittwoch vollständig abgesagt. Weiter belasteten Inflationssorgen das Sentiment, hieß es. Es herrschte zudem Zurückhaltung vor dem Beginn der nun anlaufenden Berichtssaison in den USA. Die zuletzt deutlich gestiegenen Ölpreise zeigten sich mit einem leichten Minus. Teilnehmer verwiesen auf einen Bericht, wonach die Atom-Gespräche mit dem Iran möglicherweise schon diese Woche wieder aufgenommen werden könnten. Der Schanghai-Composite erholte sich von seinen anfänglichen Verlusten und schloss mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent. Positiv wurde der kräftige Anstieg der chinesischen Exporte im September gewertet. Die Zunahme bei den Importen blieb dagegen unter der Prognose. Bei den Sektoren standen vor allem die Aktien aus dem Minen- und Energie-Bereich unter Abgabedruck. Der Nikkei-225 in Tokio fiel um 0,3 Prozent. Etwas belastend wirkten die Maschinenbauaufträge für August, die entgegen der Prognose einen Rückgang aufwiesen. Bei den Einzelwerten ging es für Nippon Paint Holdings um 7,1 Prozent abwärts, nachdem der Hersteller von Farben und Lacken den Gewinnausblick für 2021 gesenkt hatte. Für den Kospi ging es um deutliche 1,0 Prozent nach oben. Händler verwiesen auf verstärkte Gelegenheitskäufe nach den jüngsten Abgaben. Gesucht waren vor allem Aktien aus den Bereichen Stahl, Auto und Technologie. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 den Handel 0,1 Prozent niedriger. Teilnehmer berichteten von einem volatilen Handelsverlauf. Abgaben bei den Rohstoff- und Bankenwerten hätten den Index ins Minus gedrückt. CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Mittwoch leicht zurück. Credits folgen damit den leicht positiven Vorgaben an den Aktienmärkten. Im Blick steht die Bekanntgabe der Verbraucherpreise aus den USA am Nachmittag. Hier wird mit einem Anstieg von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die Deutsche Bank befürchtet, dass damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein dürfte angesichts der zuletzt stark gestiegenen Energiepreise und Preise für Gebrauchtwagen. Diese dürfte sich erst in den kommenden zwei bis drei Monaten bemerkbar machen. Ein andauerndes Überschießen könnte die Zentralbanken gegen ihren Willen zu einer Straffung der Geldpolitik zwingen. Das dürfte auch Auswirkungen auf den Kreditmarkt haben, etwa wenn die Anleihekäufe reduziert werden sollten. Die EZB hat in der Vorwoche über ihr PEPP-Kaufprogramm deutlich mehr Unternehmensanleihen als in der Vorwoche gekauft: Die Käufe beliefen sich auf netto 1,755 Milliarden Euro.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BANK

Die Deutsche Bank wird sich gegen die von der spanischen Hotelgruppe Palladium erhobenen finanziellen Ansprüche energisch verteidigen. Ein Sprecher des Geldhauses bezeichnete sie als unbegründet. Palladium fordert wegen des Verkaufs riskanter Devisenderivate 500 Millionen Euro Schadensersatz von den Frankfurtern.

DEUTSCHE POST/TOTALENERGIES

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Global Forwarding hat mit Totalenergies einen Vertrag für ein Solarenergieprojekt in Dubai unterzeichnet. Der französische Energiekonzern soll acht DHL-Standorte in Dubai mit Solaranlagen ausstatten, die einer Fläche von mehr als 46.000 Quadratmetern entsprechen. Das Solarenergie-System soll im ersten Jahr mehr als 6.000 Tonnen Kohlendioxid einsparen.

HANNOVER RÜCK

Die Hannover Rück hat sich mittelfristige Netto-Null-Emissionsziele gesetzt. Im operativen Betrieb will der Rückversicherer bis 2030 sowie in der Rückversicherung und bei den Kapitalanlagen bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen. Mit dieser Selbstverpflichtung will Hannover Rück das Pariser Klimaschutzabkommen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius unterstützen.

AURELIUS

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius Equity kauft den deutschen Fenster- und Türenhersteller Unilux im Rahmen einer sogenannten Carve-Out-Transaktion vom derzeitigen Eigentümer, der dänischen Dovista AS. Die finanziellen Details der Transaktion nannte Aurelius nicht.

CROPENERGIES

Cropenergies hat im zweiten Geschäftsquartal bei steigenden Umsätzen auch unter dem Strich einen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie der Bioethanol-Hersteller bei Vorlage ausführlicher Quartalszahlen mitteilte, brach der Gewinn nach Steuern auf 14,7 Millionen Euro von 31,5 Millionen im Vorjahreszeitraum ein. Je Aktie betrug der Gewinn in den drei Monaten per Ende August 0,17 Euro nach 0,36 Euro.

GEA

Der Anlagenbauer Gea ändert den Namen seiner Division Refrigeration Technologies: Die Sparte firmiert ab sofort unter dem Namen Gea Heating & Refrigeration Technologies. Die Umbenennung spiegele die führende Position von Gea als Anbieter nachhaltiger Wärme- und Kältetechnologie unter einem Dach wider.

GESCO

