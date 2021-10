Ein Video bietet Einblick in die Fahrzeugentwicklung anhand von gesammelten Fahrdaten bei Tesla. Die Daten stammen von Millionen von Fahrern. Auf den Crashtest verzichtet Tesla dennoch nicht. Der Vier-Minuten-Clip gibt interessante Einblicke in Teslas Crash-Labor. Der Streifen zeigt zwei Ingenieure, die beschreiben, wie ihre Arbeit aussieht. Sie erklären auch die Unterschiede zur Entwicklung in herkömmlichen Automobilkonzernen. So sagt "Dan", bisher sei der Standard-Crashtest der beste Weg gewesen, ein Auto zu entwerfen. Er ergänzt: "Diese Crashtests sind wie ein paar Sandkörner. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...