DJ JP Morgan verdient im 3. Quartal fast ein Viertel mehr

Von Steve Gelsi und David Benoit

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Großbank JP Morgan hat im dritten Quartal 2021 unterm Strich fast ein Viertel mehr verdient. Wie die JP Morgan Chase & Co mitteilte, kletterte der Nettogewinn auf 11,69 Milliarden US-Dollar bzw 3,74 Dollar je Aktie von 9,44 Milliarden oder 2,92 Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Damit schnitt JP Morgan besser ab als von Factset befragte Analysten erwartet hatten. Diese hatten den Gewinn je Aktie im Mittel lediglich auf 3 Dollar veranschlagt. Die Bank profitierte nicht zuletzt von einer aufgelösten Rückstellung für ausfallgefährdete Kredite in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar. Unter Herausrechnung der aufgelösten Rückstellung lag der Quartalsgewinn bei 9,6 Milliarden Dollar.

Die Einnahme erreichten 29,65 Milliarden Dollar nach 29,3 Milliarden im Vorjahr. Das ist etwas weniger, als Analysten mit im Mittel 29,79 Milliarden Dollar geschätzt hatten.

October 13, 2021 07:28 ET (11:28 GMT)

