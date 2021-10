Baden-Baden (ots) -Personality-Show "Limbus" (AT) geplant für die ARD Mediathek und Das ErsteDer SWR setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Tahnee, eine der vielseitigsten Komiker:innen Deutschlands, fort. Geplant ist eine neue Personality-Show für die ARD, die Anfang 2022 produziert werden soll. Tahnee wird darin alle Facetten ihres Könnens zeigen. Sie wirkt dabei selbst an der Konzeptionierung der Show und der Entwicklung von Inhalten mit.Tahnee: "Eine eigene Show-Welt kreieren, die Spaß macht."Komikerin Tahnee freut sich auf die neue Produktion: "Wir wollen etwas Neues schaffen und eine eigene Show-Welt kreieren, die den Zuschauenden und unseren Gästen einfach Spaß macht und sie 45 Minuten bestens unterhält. Ich freue mich sehr, dafür weiterhin mit dem SWR, der Riverside Entertainment und einem tollen Team zusammenzuarbeiten."Philipp Bitterling: "Tahnee ist ein absoluter Gewinn für den SWR und die ARD!"Philipp Bitterling, Abteilungsleiter der SWR Programmplanung kommentiert: "Es ist großartig, weiterhin mit einer so vielseitigen und kreativen Künstlerin zusammenarbeiten zu dürfen. Tahnee ist mit ihrer Haltung und ihrem Humor ein absoluter Gewinn für den SWR und die ARD! Wir freuen uns sehr, nach 'Tahnee.7' nun ein neues, 'uniques' Format mit Tahnee für die ARD zu entwickeln."Produziert wird die neue Personality-Show von Riverside Entertainment im Auftrag des SWR. Producerin ist Juliane Wildermann, Produzent ist Stephan Neumann.Weitere Informationen unter:http://swr.li/tahnee-limbus-neue-show-2022Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt SWR: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5045441