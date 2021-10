In Tschechien wollen Vertreter aus Politik, Verwaltung und Industrie bis 2025 mehrere Tausend Ladepunkte errichten. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde jetzt unter anderem von Skoda in Prag unterzeichnet - und zwar in Anwesenheit von Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess. Die Unterzeichner der Absichtserklärung sind das Verkehrsministerium des Landes, die staatlichen Agenturen für Straßen-, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...