Es ist erneut Druck in die CureVac-Aktie (WKN: A2P71U) gekommen. Zum Dienstag dieser Woche notierten die Anteilsscheine unterm Strich um ca. 7,6 % im Minus. Definitiv ein weiterer starker Abverkauf. Wenn wir zurückblicken, so fällt das inzwischen besonders auf. Das 52-Wochen-Hoch der CureVac-Aktie liegt inzwischen schließlich mit 125 Euro in weiter Ferne. Wir erkennen bei einem derzeitigen Aktienkurs von ca. 34,50, dass die Anteilsscheine damit bereits um über 70 % eingebrochen sind. Wobei es starke, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...