Der On-Demand-Anbieter Waipu-TV bringt die erste eigene Streaming-Hardware auf den Markt. Leidenschaftliche Fernsehfreunde dürften ihren Spaß haben - und Streamer irritiert den Kopf schütteln. Du siehst gerne fern? So richtig mit Nummerntasten auf der Fernbedienung und schnellem Zappen durch die Kanäle? Feste Sendezeiten sind für dich kein Graus, weil du gerne um 20.15 Uhr den Spielfilm am Abend schaust? Mehr zum Thema Streaming-Abos in Deutschland: Netflix und die Alternativen im Überblick Luxus meets High-End: Dieses Smart-TV von LG kostet 1,4 Millionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...