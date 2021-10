Gelnhausen (ots) -Als der Autor Friedrich Weiss die Nachricht zu einer lebensbedrohende Krankheit bekam, verfasste er einen Brief an seinen kleinen Sohn, denn der Autor war überzeugt, sein Wissen nicht mehr persönlich an ihn weitergeben zu können. So entstand ein Brief, wie man seinen Weg im Berufsleben mit Erfolg meistern und gleichzeitig mit Glück und Freude beschreiten kann. Als sich herausstellte, dass die Krankheit doch besiegt werden konnte, wurde der Brief nun als Buch "Das etwas andere Karrierebuch - Ein Brief an meinen Sohn" veröffentlicht.Aus einer armen österreichischen Unterschicht-Familie stammend hat der Autor selbst eine beachtenswerte Karriere gemacht, er weiß daher, wie es geht. In diesem Buch fokussiert er sich auf den Kern der Karrierebildung, wie man diese aktiv beeinflussen und leben kann.Zum Buch: Das etwas andere Karrierebuch - Ein Brief an meinen Sohn von Friedrich Weiss, 18,90 Euro, ISBN: 978-3-347-40706-0, Hardcoverbuch: 23,90 Euro, ISBN: 978-3-347-40707-7, E-Book: 9,99 Euro ISBN: 978-3-347-40708-4Zum Autor: Friedrich Weiss ist 54 Jahre alt, das zweite Mal verheiratet und mit 50 Jahren Vater geworden. Er war mit 26 der jüngste Filialleiter einer österreichischen Bank und mit 35 bereits Vorstand und arbeitete insgesamt in 12 Ländern im Bankenbereich, unter anderem in Tschechien, in der Ukraine, Kasachstan und später in Vietnam als Generaldirektor. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere trug er die Verantwortung für Teams in fünf asiatischen Ländern und hatte den Titel President Asia. Als 2017 sein Sohn geboren wurde, zog er sich langsam zurück. In der Coronakrise änderte er sein Leben komplett, widmet sich nun hauptsächlich seiner Familie und baut ein Onlinebusiness für Cafés in Vietnam auf.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5045551