Hamburg (ots) -Kontrast Personalberatung GmbH liefert Unternehmen der Privatwirtschaft und Körperschaften des öffentlichen Dienstes passende Kandidatinnen-AuswahlUnternehmen der Privatwirtschaft sowie Körperschaften des öffentlichen Dienstes haben es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Frauen in Leitungspositionen und im Management zu beschäftigen. Mit dem zweiten Führungspositionen-Gesetz ist jetzt auch ein gewisser zeitlicher Druck entstanden und die Arbeitgeber suchen nach Unterstützung bei der Rekrutierung von weiblichen Führungskräften, um ihre Ausgangslage im Bewerbungsprozess zu verbessern.Executive Search und Direktansprache von ManagerinnenDie Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-consulting.de/) hat bereits Erfahrung mit der zielgerichteten Rekrutierung von Frauen (https://www.kontrast-consulting.de/artikel/erfolgsmeldung-personalmarketing-hochschulen/) und unterstützt Unternehmen sowie Träger des öffentlichen Dienstes schon viele Jahre beim Aufbau eines paritätischen Managements und Fachkräfte-Teams.Dafür legen die Headhunter während der Direktansprache und Executive Search einen expliziten Fokus auf weibliche Leitungskräfte und Managerinnen, um den Auftraggebern eine Auswahl an qualifizierten Kandidatinnen für den weiteren Bewerbungsprozess zu liefern. Neben der jahrelangen Erfahrung ist zudem der firmeninterne und sehr umfangreiche Pool an weiblichen Leitungskräften und Managerinnen ein Vorteil der HamburgerAufgrund dieser Expertise wurde die Kontrast Personalberatung GmbH unter anderem von einer Hochschule explizit mit der Rekrutierung von zwei Professorinnen im Bereich Naturwissenschaften beauftragt. Durch eine effektive Direktansprache sorgte die Headhunter dafür, dass das anstehende Berufungsverfahren mit einem passenden und qualifizierten Bewerberinnen-Pool durchgeführt werden konnte.Paritätisches Team stellt Gleichberechtigung sicherEine Besonderheit und auch ein weiterer Vorteil der Kontrast Personalberatung GmbH für die Rekrutierung von Frauen ist zudem die Zusammensetzung des Teams: In dem Hamburger Unternehmen sind sowohl die Geschäftsführung als auch das festangestellte Team aus Headhuntern und Personalberater:innen paritätisch besetzt. Darüber hinaus gewährleistet die Agentur auch bei Auswahlverfahren eine paritätische Kommission an Psycholog:innen.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0Fax +49 (0)40 76 79 305 - 41E-Mail oliver.kutz@kontrast-consulting.dehttps://www.kontrast-consulting.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5045578