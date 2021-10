Fortschrittliches softwaredefiniertes Radar für Sicherheits-, Verteidigungs- und Autonomieanwendungen

Echodyne, das Unternehmen für Radarplattformen, gab heute die neueste Ergänzung seines marktführenden Radarportfolios bekannt EchoShield. EchoShield ist ein fortschrittliches, softwaredefiniertes Multi-Mission-Radar für eine Vielzahl von kommerziellen, Verteidigungs- und Regierungsanwendungsfällen, das von Grund auf entwickelt wurde, um einen neuen Preis-Leistungs-Standard für Radare mittlerer Reichweite zu setzen.

Die Entwicklung von EchoShield wurde von Hunderten von Kunden und Anwendungen aus verschiedenen Branchen beeinflusst. Die Architektur des Radars baut auf dem praxiserprobten Erfolg der proprietären Metamaterialien von Echodynes elektronisch gescannten Array-Radaren (MESA) auf, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. UAS-Abwehr, Grenz- und Stützpunktsicherheit, Truppenschutz, Sicherheit kritischer Infrastrukturen, Nachrichtendienste, Überwachung und Aufklärung, UAV-Erkennung und -Vermeidung sowie autonome Bodenfahrzeuge.

Als kognitives 4D-Radar mit Puls-Doppler-Technologie kombiniert EchoShield ultrapräzises Electronic Scanning Array (ESA) Beamforming und dynamische Echtzeit-Wellenformsynthese, um eine Tracking-Genauigkeit von unter einem Grad für Hunderte von Objekten über ein breites 3D-Sichtfeld zu liefern. Die kognitiven Suchfunktionen von EchoShield integrieren Onboard- oder Offboard-Datenspeicher, um Radarressourcen bei Bedarf anzupassen und zu lenken, um die richtigen Daten und Details zur richtigen Zeit bereitzustellen. Egal, ob Sie die bedeutenden Onboard-Verarbeitungsfunktionen des Radars nutzen oder datenreiche Entfernungs-Doppler-Spektrogramme in Offboard-Rechner einspeisen, das SDK von EchoShield ermöglicht eine tiefe Integration und Multisensor-Fusion.

EchoShield ist so konzipiert, dass es softwareoptimiert für Missionsprofile ist, die leistungsstarke dynamische Radarressourcen mit einzigartigen Kundenanforderungen abstimmen, um eine überlegene Radarleistung zu liefern. Basierend auf der Marktnachfrage priorisiert die erste Softwareversion eine Gegen-UAS-Mission und zeichnet sich durch das Erkennen, Verfolgen und Klassifizieren von unbemannten Flugzeugen aus, einschließlich langsamer und kleiner Drohnen selbst in dichten städtischen Umgebungen. Weitere Releases werden Radarressourcen in Dutzenden von Anwendungen und Märkten an die Kundennachfrage anpassen.

"Radar ist ein grundlegender Sensor für eine Vielzahl von kommerziellen und staatlichen Anwendungen, aber es war schon immer eine Herausforderung, eine hohe Leistung zu vernünftigen Kosten, Größe, Gewicht und Leistung (C-SWaP) zu erzielen", sagte Eben Frankenberg, CEO von Echodyne. "Unsere Kunden haben uns mit bestimmten Radarleistungsmerkmalen herausgefordert und EchoShield wurde entwickelt, um diese anspruchsvollen Anforderungen zu erfüllen. Unsere Kunden stehen Schlange für erste Einheiten und diskutieren bereits über das Produktionsvolumen, daher sind wir mit der Marktaufnahme sehr zufrieden."

EchoShield ist für den Betrieb im Ku-Band mit Funkortungsdienst bei 15,7-16,6 GHz und Funknavigation bei 15,4-15,7 GHz ausgelegt und kommerziell exportierbar. Zu den Funktionen gehören:

Blickfeld von 130° Azimut x 90° Elevation (vollständig anpassbar)

0,5° Tracking-Genauigkeit in Azimut und Elevation, mit sehr geringem Track Splitting/Dropping

Leistungsstarke UAV-Klassifizierung mit geringen Fehlalarmen und nahezu null Fehlalarmen

Kognitive Suchfunktionen integrieren Onboard- oder Offboard-Daten

Durchschnittliche Tracking-Reichweiten für Counter-UAS-Missionen: Gruppe 1 (-20 bis -10 dBsm): 2,7 bis 4,8 km Gruppe 2 (-10 bis -5 dBsm): 4,8 bis 6,4 km Gruppe 3 (-5 bis 5 dBsm): 6,4 bis 11,4 km



"Unsere bahnbrechende Metamaterial-ESA-Technologie erschließt ein Maß an Beamforming, das bisher nur mit großen, ultra-teuren AESAs mit Hunderten von Kanälen verfügbar war", sagte Tom Driscoll, CTO von Echodyne. "EchoShield kombiniert dieses präzise Beamforming mit modernen, vollständig adaptiven kognitiven Radaransätzen und intelligenter Steuerungssoftware und das Ergebnis ist ein Radar mit erstklassiger Erkennungs-, Verfolgungs- und Klassifizierungsleistung."

Dieses Gerät wurde nicht gemäß den Vorschriften der Federal Communications Commission zugelassen. Dieses Gerät wird und darf nicht zum Verkauf oder zur Vermietung angeboten oder verkauft oder geleast werden, bis die Genehmigung eingeholt wurde.

Über Echodyne

Echodyne, das Unternehmen für Radarplattformen, entwickelt und liefert leistungsstarke, kompakte und patentrechtlich geschützte MESA-Halbleiterradare. Die preisgünstigen Array-Radare mit elektronischer Strahlschwenkung von Echodyne eignen sich ideal für Bereiche wie Landesverteidigung, Sicherheit, maschinelle Wahrnehmung und Autonomie und werden von Regierungsbehörden, autonomen Entwicklern und Sicherheitsintegratoren für die Drohnenabwehr, die Grenz- und Zonensicherheit, den Schutz kritischer Infrastrukturen, unbemannte Luftfahrzeuge und autonome Fahrzeuge verwendet. Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen hat seinen Sitz in Kirkland (Washington, USA) und wird unter anderem von Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Vulcan Capital, Vanedge Capital und Lux Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter: Echodyne.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

