Der Siegeszug der Elektroautos nimmt in China mehr und mehr an Fahrt auf. Der Anteil der E-Fahrzeuge an den Neuwagenverkäufen übersprang im September erstmals eine magische Marke. Einer der großen Profiteure des Booms bei den Stromern ist und bleibt Tesla, deren Produktion in Shanghai auf Hochtouren läuft.Wie der Citigroup-Analyst Jeff Chung in einem am Dienstag vorliegenden Bericht schreibt, liefen im Shanghaier Tesla-Werk im September 56.000 Fahrzeuge vom Band. Das sind 12.000 mehr als noch im ...

