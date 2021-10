DJ Bafin-Chef Branson: Ungewollte Nebenwirkungen von Basel 3 verhindern

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die neue Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 sollten nach Aussage von Mark Branson, Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), nicht dazu führen, dass Mittelstandskredite oder Immobilienkredite teurer werden. "Es ist aus meiner Sicht nicht das Ziel dieser Reform, KMU-Kredite oder Immobilienkredite zu verteuern, und es ist auch nicht ihr Ziel, sie günstiger zu machen", sagte Branson. Ziel dieses Pakets sei es, zu verhindern, dass "Modellbanken" übermäßig profitierten.

"Wenn es ungewollte Nebenwirkungen gibt, dann muss man einen anderen, äquivalenten Weg finden", fügte er hinzu. Er sagte auch: "Die Bafin will eine starke Umsetzung von Basel 3, und zwar schnell." Die Bafin legt die Eigenkapitalregeln allerdings nicht selbst fest, sondern überwacht nur ihre Einhaltung, und zwar bei nicht-systemischen Banken in Deutschland.

Branson bezog sich auf das Vorhaben des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, die Möglichkeit der Banken, ihre Risikoaktiva und damit die Eigenkapitalanforderungen über interne Modelle kleinzurechnen, mit so genannten Output Floors zu begrenzen. Das hätte zur Folge, dass die so berechneten Risikoaktiva mindestens 72,5 Prozent der in einem Standardverfahren berechneten Aktiva ausmachen müssten.

Nach Aussage von Bankenvertretern würde eine Umsetzung dieses Plans zu deutlich höheren Eigenkapitalanforderungen führen und die Kreditvergabe beeinträchtigen. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sagte in seiner Eigenschaft als Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), man werde versuchen, Erleichterungen bei Mittelstands- und Immobilienkrediten zu erreichen.

Die EU-Kommission wird in nächster Zeit einen Vorschlag für die Umsetzung von Basel 3 in europäisches Recht vorlegen.

