Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Indizes bewegten sich gestern die meiste Zeit rund um ihre Schlusskurse des Vortages. Im späten Handel gaben sie dann leicht nach. So verlor der Dow Jones beispielsweise rund 0,3 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um JP Morgan, Apple, Facebook, LVMH und Netflix. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.