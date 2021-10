DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 1H, Mannheim 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 09:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, PK zum Herbstgutachten 10:00 DE/Patrizia AG, Online-HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 11:30 DE/Wirtschaftsweise Grimm und Umweltbundesamt-Präsident Messner, PK zu "Klimaschutz und Digitalisierung - Aufgaben an die Parteien", Berlin *** 11:55 US/UnitedHealth Group Inc, Ergebnis 3Q, Minneapolis *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q, Charlotte *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q, New York *** 13:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q, San Francisco *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE 318.000 zuvor 326.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise September PROGNOSE +0,6% gg Vm zuvor +0,7% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE +0,5% gg Vm zuvor +0,6% gg Vm *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:15 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK (virtuell) Lenkungsausschuss IMFC *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q, Pittsburgh *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q, London *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Oktober - ES/Bundeskanzlerin Merkel, Rede anlässlich der Verleihung des spanischen Europapreises Karl V., Kloster Yuste - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2021 09:17 ET (13:17 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.