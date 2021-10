Die Solarparks werden in Sachsen und Brandenburg von Enen Endless Energy entwickelt. 281 Crowdinvestoren beteiligten sich mit durchschnittlich 3550 Euro.Die Idee, Photovoltaik-Anlagen über Crowdinvesting vorzufinanzieren, ist nicht neu. Die Größe der Kampagne, die das der Plattform Wiwin diese Woche startete, ist dennoch ungewöhnlich. Enen Endless Energy wollte eine Million Euro für die Entwicklung von drei Photovoltaik-Kraftwerken mit mehr als 100 Megawatt Leistung in Sachsen und Brandenburg bei den Privatanlegern einsammeln. Es gelang und zwar in rekordverdächtigem Tempo: Nach nur zwei Tagen ...

