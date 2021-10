Ahrensburg (ots) -Zusammenfassung- Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H) und Acer Chromebook Enterprise Spin 514: Lüfterlose Convertibles mit fortschrittlicher Leistung und Intel® Core Prozessoren(1) der 11. Generation- Acer Chromebook 515 (CB515-1W/T) und Acer Chromebook Enterprise 515: Update des Bestsellers mit 39,6 cm (15,6 Zoll) Screen, erstklassigem Design und Intel® Core Prozessoren der 11. Generation- Acer Chromebook 514 (CB514-2H/T): Octa-Core MediaTek Kompanio 828 Prozessor und ein ultraportables Design für effiziente Leistung unterwegs und bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit(1)- Das Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1H/N): Convertible-Design mit 35,6 cm (14 Zoll) Full HD-Display, einer großen Auswahl an Anschlüssen und umweltfreundlichem OceanGlass-TouchpadAcer hat heute vier neue Chromebooks vorgestellt, die vielfältige Bedürfnisse von Privat- und Geschäftskunden bis hin zu Studenten erfüllen. Ausgestattet mit den neuesten Prozessoren und gefragten Funktionen wie zuverlässigem Wi-Fi 6, robustem Design und Features speziell für Videokonferenzen, sorgen die neuen Acer Chromebooks dafür, dass Nutzer verbunden, produktiv und unterhalten bleiben.Acer Chromebook Spin 514: Flexibles 35,6 cm (14 Zoll) Convertible für perfekte Videokonferenzen von unterwegsAuch die neuen Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H) und Acer Chromebook Spin Enterprise 514 mit 35,6 cm (14 Zoll) Full HD-Display wurden entwickelt, um maximale Leistung für produktives Multitasking und Videokonferenzen zu bieten - allerdings mit einem kompakteren Design als die 39,6 cm (15,6 Zoll)-Modelle. Angetrieben von Intel® Core i7 Prozessoren der 11. Generation, sind die neuen Chromebooks leistungsorientiert und laufen dank des lüfterlosen Designs nahezu geräuschlos und sind so ideal für gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche geeignet.Das 35,6 cm (14 Zoll)-Full HD-IPS-Display(1) des Chromebooks bietet mit seinen schmalen Rändern eine beeindruckende Screen-to-Body-Ratio von 84 Prozent. Bei Videokonferenzen sorgt die Full HD-MIPI-Webcam mit Blue Glass Filter für scharfe und glasklare Bilder und weniger Lichtreflexe. Die beiden nach oben gerichteten Lautsprecher des Geräts flankieren die Tastatur und sorgen in Kombination mit den beiden Mikrofonen mit Rauschunterdrückungstechnologie für hervorragenden Klang. Darüber hinaus verfügen die neuen Chromebooks über DTS® Audio für erstklassigen Surround-Sound und einen integrierten Smart Amplifier für klare Audioqualität auch bei hoher Lautstärke.Das neue Chromebook Spin 514 und das Chromebook Spin Enterprise 514 verfügen über ein flexibles Design, dass in vier unterschiedlichen Arbeitsmodi (Laptop-, Tablet-, Zelt- und Display-Modus) genutzt werden kann. Beispielsweise eignet sich der Tablet-Modus perfekt für Entertainment auf der Couch und im Zelt-Modus bleibt man auch auf engstem Raum (z.B. im Zug) produktiv. Das Gerät ist außerdem sehr robust. Sein verstärktes Design mit Aluminiumabdeckungen an der Ober- und Unterseite ist nach MIL-STD 810H(2) zertifiziert. Darüber hinaus verfügt das Chromebook über zuverlässiges Intel Wi-Fi 6 (Gig+), eine beleuchtete Tastatur, ein Touchpad aus Corning® Gorilla® Glass, zwei USB 3.2 Gen 1 Type-C-Anschlüsse und viele weiter Features.Acer Chromebook 515: Leistung mit großem 39,6 cm (15,6 Zoll)-Display (In CH nur als Enterprise-Variante verfügbar)Mit dem Acer Chromebook 515 (CB515-1W/T) und dem Acer Chromebook Enterprise 515 setzt Acer seine Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung von leistungsstarken Chromebooks mit großem Bildschirm fort. Das Acer Chromebook Enterprise Spin 515 eignet es sich besonders für Unternehmen, die sich über die Cloud organisieren, verwalten und absichern wollen.Die neuen Chromebooks sind mit Prozessoren bis zu Intel® Core i7 der 11. Generation und Intel® Iris® Xe-Grafik, bis zu 512 GB PCIe NVMe-Speicher und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, die das Chromebook in weniger als einer Sekunde aus dem Ruhezustand aufwecken. Ein großes 39,6 cm (15,6-Zoll)-Full HD IPS Display1, das optional mit Multitouch-Funktionalität erhältlich ist, bietet viel Raum für Multitasking. Zwei Mikrofone sorgen dafür, dass die Stimme des Benutzers klar und deutlich in Videokonferenzen zu verstehen ist, während auch hier integriertes DTS® Audio und Smart Amplifier hochwertigen Sound bieten. Zusätzlich schützt eine Webcam-Abdeckung die Privatsphäre, wenn die Videokonferenz beendet ist.Die Chassisoberseite des Chromebook 515 und des Chromebook Enterprise 515 ist aus Aluminium gefertigt. Das gleichermaßen robuste und stylishe Design ist zudem sogar nach U.S. Militärstandard MIL-STD 810H(2) zertifiziert. Das Corning® Gorilla® Glass-Touchpad sorgt dafür, dass Tippen, Streichen und Scrollen reibungslos und präzise vonstatten gehen, während ein Ziffernblock die hintergrundbeleuchtete Tastatur erweitert.Darüber hinaus bieten die neuen 39,6 cm (15,6 Zoll)-Chromebooks erstklassige Konnektivität dank Intel® Wi-Fi 6 (Gig+). Anschlüsse für HDMI und microSD sowie zwei USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschlüsse (einer auf jeder Seite) für Datenübertragungen, Stromzufuhr und die gemeinsame Nutzung von Video- und Audioinhalten auf externen Displays runden die Ausstattung ab.Acer Chromebook 514: Erstklassiges DesignDas Acer Chromebook 514 (CB514-2H/T) zeichnet sich durch ein ultraportables Design mit modernster Technologie für eine effiziente und reaktionsschnelle Leistung aus. Angetrieben von einem Octa-Core MediaTek Kompanio 828 Prozessor bewältigt das Chromebook alle Herausforderungen vom Streaming über Multitasking bis zur Erstellung von Inhalten mit Leichtigkeit. Es bietet eine ganztägige Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden(3) und kann in nur 30 Minuten auf bis zu 50 Prozent geladen werden.Das schlanke Gerät wiegt nur 1,3 kg und hat eine Bauhöhe von nur 16,85 mm. Die elegante Aluminiumabdeckung bietet Schutz vor Beschädigungen, während das Touchpad aus Corning® Gorilla® Glass eine reibungslose Navigation ermöglicht. Das matte 35,6 cm (14 Zoll) Display des Chromebooks (Multitouch optional) hat schmale Ränder, sodass Inhalte ganz im Fokus stehen, während zusätzliche Funktionen wie DTS® Audio, eine hintergrundbeleuchtete Tastatur und USB-Type-C-Anschlüsse das Acer Chromebook 514 zu einem echten Allrounder machen.Acer Chromebook Spin 314: Attraktives 35,6 cm (14 Zoll)-Chromebook mit OceanGlass-TouchpadDas Acer Spin Chromebook 314 (CP314-1H/N) verfügt über ein umweltfreundliches OceanGlass-Touchpad, das vollständig aus Kunststoffabfällen besteht, die zu einer glasähnlichen Textur recycelt wurden, um ein geschmeidiges und reaktionsschnelles taktiles Feedback zu bieten. So trägt das Chromebook zur Verringerung der im Meer treibenden Kunststoffabfälle bei. Mit den neuesten Intel®-Prozessoren, einem bis zu 35,6 cm (14 Zoll) großen Full HD-IPS-Touchscreen-Display(4), nur 6 mm schmalen Rahmen und einer Akkulaufzeit von 10 Stunden3 wird es zu einer attraktiven Wahl für Schüler und Studenten.Das neue Chromebook verfügt außerdem über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie einen USB 3.2 Type-C-Anschluss, zwei USB 3.2 Typ-A-Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss und einen microSD-Steckplatz sowie Wi-Fi 6 und 2x2 MU-MIMO-Technologie für schnellere Datenübertragungen.Chrome OS, Chrome Enterprise und App-UnterstützungAcer Chromebooks mit Chrome Enterprise bieten ein modernes Arbeitserlebnis und Geräte, die immer up-to-date bleiben, über integrierte Sicherheit verfügen, schnell einsatzbereit sind und so die Gesamtbetriebskosten senken. Acer Chromebooks mit dem bereits freigeschalteten Chrome Enterprise Upgrade ermöglichen es der IT-Abteilung, die Geräte von überall aus in der Cloud zu verwalten. Die neuen Acer Chromebooks unterstützen zudem alle im Google Play Store verfügbaren und webbasierten Apps.Preise und Verfügbarkeit DE & ATDas Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H) ist voraussichtlich ab Q1/2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 699 EUR verfügbar.Das Acer Chromebook Enterprise Spin 514 ist voraussichtlich ab Q1/2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 799 EUR verfügbar.Das Acer Chromebook 515 (CB515-1W/T) ist voraussichtlich ab Q4/2021 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 649 EUR verfügbar.Das Acer Chromebook Enterprise 515 ist voraussichtlich ab Q1/2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 899 EUR verfügbar.Das Acer Chromebook 514 (CB514-2H/T) ist voraussichtlich ab Q1/2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 399 EUR verfügbar.Preise und Verfügbarkeit CHDas Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H) ist voraussichtlich ab Q1/2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 699 CHF verfügbar.Das Acer Chromebook Enterprise Spin 514 ist voraussichtlich ab Q1/2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 799 CHF verfügbar.Das Acer Chromebook Enterprise 515 ist voraussichtlich ab Q1/2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 899 CHF verfügbar.Das Acer Chromebook 514 (CB514-2H/T) ist voraussichtlich ab Q1/2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 399 CHF verfügbar.Das Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1H/N) ist voraussichtlich ab Q1/2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 399 CHF verfügbar.Das Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1H/N) ist voraussichtlich ab Q1/2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 399 EUR verfügbar.(1) Alle hier erwähnten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen und werden ausschließlich zur Beschreibung oder Identifizierung der Produkte verwendet.(2) MIL-STD-810H ist ein Testprotokoll, das unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wird und keine Garantie für zukünftige Leistungen in allen Situationen bietet. Versuchen Sie nicht, diese Tests zu simulieren, da Schäden, die daraus resultieren, nicht durch die Standardgarantie von Acer abgedeckt sind.(3) Die Tests wurden von Acer mit Google Chrome OS power_LoadTest durchgeführt. Die Lebensdauer des Akkus kann variieren und die maximale Kapazität des Akkus nimmt mit der Zeit und der Nutzung ab. Siehe http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing für Details zu den Tests.(4) Die technischen Daten können je nach Modell und/oder Region variieren. Alle Modelle vorbehaltlich der Verfügbarkeit.Pressekontakt:Vanessa PintoAccount Managerachtung! GmbHM. acer@achtung.deFelix SadowskiPR SpecialistAcer Computer GmbHM presse.de@acer.comOriginal-Content von: Acer Computer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59180/5045663