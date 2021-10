Strasbourg (ots) -Die europäische Entwicklung ist von zentraler Bedeutung für ARTE. Die Verbreitung des Senders in Europa, die mit der Schaffung eines sechssprachigen Angebots im Jahr 2015 und unterstützt durch europäische Fördermittel bereits auf einen guten Weg gebracht wurde, steht im Mittelpunkt des Unternehmensplans der ARTE-Gruppe für die Jahre 2021-2024. Die derzeitige Generalsekretärin und Beauftragte für die europäische Entwicklung, Marysabelle Cote, übernimmt zum 1. Januar 2022 den Posten der Geschäftsführerin und Verwaltungsdirektorin. Aus diesem Anlass wird die europäische Entwicklung in einer eigenen Hauptabteilung angesiedelt, um den wachsenden redaktionellen und administrativen Herausforderungen zu begegnen. Diese Hauptabteilung wird in die Programmdirektion integriert und hinsichtlich der Sicherstellung der europäischen Fördermittel und ihrer Verwaltung an die Verwaltungsdirektion angebunden.In ihrer heutigen Sitzung hat die Mitgliederversammlung von ARTE auf Vorschlag des Vorstands Amélie Leenhardt, die bereits seit 2019 die europäische Entwicklung des Senders mitverantwortet, für einen Zeitraum von vier Jahren an die Spitze der Hauptabteilung Europäische Entwicklung berufen.Präsident Bruno Patino und Vizepräsident Peter Weber, begrüßen diese Ernennung als "einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der europäischen Ambitionen des Senders".Amélie Leenhardt ist Absolventin der École Normale Supérieure (ENS) Lyon, die sie nach einem Bachelor in Germanistik mit einem Master in Vergleichender Literaturwissenschaft abschloss; zudem hat sie einen Masterabschluss in Öffentlicher Verwaltung und Politikwissenschaften der Pariser Hochschule für Politische Wissenschaften (Sciences Po). Sie war für die Produktionsfirma MK2 in Paris sowie für das Dokumentarfilm-Zentrum UnionDocs und das Tribeca Film Institute in New York tätig und hat einen deutsch-französischen Hintergrund. Sie kam 2015 zu ARTE GEIE, um die Umsetzung des Projekts "ARTE Europe" - inzwischen "ARTE in sechs Sprachen" -, gruppenweit zu koordinieren und das Projektteam zu leiten. Ende 2018 wurde sie zur Leiterin der Abteilung Europäische Entwicklung ernannt, die seit 2019 der Hauptabteilung Generalsekretariat und Europäische Entwicklung angegliedert ist. Seit 2020 ist sie zudem stellvertretende Generalsekretärin für die europäische Entwicklung.Mit der Leitung des Generalsekretariats wurde auf Vorschlag des Vorstands Marie Mascret, bisher stellvertretende Generalsekretärin in den Bereichen Governance und Koordination, betraut. Ihre Amtszeit wird ebenfalls vier Jahre betragen.Marie Mascret hat einen Masterabschluss in Recht, Wirtschaft und Verwaltung von Gebietskörperschaften mit Schwerpunkt Kulturerbe-Recht der Universität Auvergne und einen Masterabschluss in moderner und zeitgenössischer Geschichte der École Normale Supérieure (ENS) Lyon. 2017 kam sie zu ARTE als Referentin in der Hauptabteilung Generalsekretariat und europäischen Entwicklung. Seit 2021 ist sie stellvertretende Generalsekretärin in den Bereichen Governance und Koordination.Zu den Lebensläufen und Fotos von Amélie Leenhardt und Marie MascretDer Vorstand von ARTE GEIE leitet das Tagesgeschäft für den Sender und erstattet in der Mitgliederversammlung von ARTE regelmäßig über seine Tätigkeit Bericht. Er setzt sich aus vier Mitgliedern zusammen: dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten, dem Programmdirektor und dem Verwaltungsdirektor.Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE tritt vier Mal im Jahr zusammen. Sie entscheidet über Grundsatzfragen des Senders, verabschiedet den Wirtschaftsplan und ernennt die Vorstandsmitglieder sowie die leitenden Angestellten von ARTE GEIE. Sie besteht aus sechs deutschen und sechs französischen VertreterInnen. Ebenfalls vertreten sind mit beratender Stimme die europäischen Partnersender und Institutionen RTBF, ORF, YLE, CT, SRG SSR, RAI Com, der Film Fund Luxembourg und RTÉ.Die deutschen VertreterInnen sind derzeit:Herr Tom Buhrow, Intendant des WDR und Vorsitzender der ARD, Präsident der Mitgliederversammlung von ARTE GEIEHerr Prof. Dr. Kai Gniffke, Intendant des SWR, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von ARTE Deutschland TV GmbHHerr Martin Grasmück, Intendant des SRHerr Dr. Thomas Bellut, Intendant des ZDF und Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von ARTE Deutschland TV GmbHFrau Heike Hempel, Stellvertretende Programmdirektorin und Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II des ZDFHerr Dr. Frank-Dieter Freiling, Leiter der Hauptabteilung Internationale Angelegenheiten des ZDFDie französischen VertreterInnen in der Mitgliederversammlung sind derzeit:Herr Nicolas Seydoux, Vizepräsident der Mitgliederversammlung von ARTE GEIE, Vizepräsident des Aufsichtsrates von ARTE France, Vorsitzender des Aufsichtsrates von GaumontFrau Anne Durupty, Beraterin des Präsidiums von ARTE France und Mitglied des Exekutivkomittees von ARTE FranceHerr Jean-Baptiste Gourdin, Generaldirektor für Medien und Kulturwirtschaft, Französisches KulturministeriumHerr Charles Sarrazin, Leiter Portfoliomanagement bei der französischen Agentur für Staatsbeteiligungen APE, Französisches Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, und Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE FranceHerr Jean-Dominique Giuliani, Präsident der Robert-Schuman-Stiftung und Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE FranceHerr Thomas Serval, Präsident von Kolibree und Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE FrancePressekontakt:Claude-Anne SAVIN | claude.savin@arte.tv | T +33 90 14 2498 | @ARTEpresseARTE G.E.I.E. 4 quai du Chanoine Winterer, BP 20035, F-67080 Strasbourg CedexOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5045678