Berlin (ots) -Immer mehr Mütter müssen ihre Geburtsvorbereitung oder das Wochenbett ohne die hochbegehrte Betreuung durch eine Hebamme bewältigen. Um werdende und frisch gebackene Eltern in diesem sensiblen Lebensabschnitt zu unterstützen, kooperiert die pme Familienservice Gruppe nun mit dem Online-Portal "Notdiensthebamme". Ab sofort können pme-Kund:innen das Angebot in Anspruch nehmen.Fehlende Hebammenberatung erschwert den Start mit BabyÜber 20 Prozent der Mütter nehmen keine Wochenbettbetreuung in Anspruch, da im näheren Umfeld keine Hebamme zur Verfügung steht. Dabei sind für frisch gebackene Eltern medizinische Fragen zur Kindesgesundheit das wichtigste Beratungsthema bei der Nachsorge, so die Studie "Mangel an Hebammen in Deutschland" (2018). Gerade in der Zeit des Wochenbetts ist der Verzicht auf eine angemessene Hebammenbetreuung für Mutter und Kind gesundheitlich sehr bedenklich. Die fehlende Sicherheit belastet Familien auf dem Weg in den neuen Lebensabschnitt.Schneller Zugang zu HebammenwissenKatharina Jeschke ist eine erfahrene Hebamme aus Bremen. Mit ihrem Online-Angebot "Notdiensthebamme" teilt sie ihr Wissen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Rückbildung bereits seit mehreren Jahren. "Die Zeit um die Geburt eines Kindes ist für viele werdende Eltern eine sensible Phase. Dabei ist es besonders wichtig, punktuelle Hilfe von einer versierten Hebamme zu den für sie wichtigen Themen zu erhalten. Mithilfe meines umfangreichen Online-Angebots kann ich jederzeit persönlich beraten, ohne vor Ort zu sein", weiß Jeschke. pme-Elternberater Christian Keller ergänzt: "Mit den Online-Video-Kursen zu Geburtsvorbereitung, Rückbildung und Säuglingspflege unterstützen wir werdende und frisch gebackene Eltern mit einem niedrigschwelligen Zugang zu medizinischem Fachwissen rund um die Geburt. So sorgen wir für mehr Entspannung in dieser Zeit".Kooperation ermöglicht umfassende BegleitungOb Kinderbetreuung, Pflege oder Elternberatung: Die pme Familienservice Gruppe unterstützt Familien in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens. Mit der "Notdiensthebamme" erweitert das Unternehmen sein Portfolio um das Angebot der Hebammenhilfe. "Durch die Kooperation können wir Eltern über die gesamte Zeit von der Familienplanung über das Familie-Werden zum Familie-Sein gemeinsam unterstützen", betont Jeschke. "Zudem eröffnen wir Eltern eine bequeme Möglichkeit, den Geburtsvorbereitungskurs von zu Hause aus gemeinsam zu absolvieren. So haben beide Elternteile denselben Wissensstand - was ihnen hilft, Entscheidungen gleichberechtigt zu treffen", fügt Keller hinzu.Das offizielle Online-Portal der "Notdiensthebamme" finden Sie unter: https://notdiensthebamme.de/ (https://notdiensthebamme.de/)Über den pme Familienservice - Work-Life-Pionier seit 1991Die pme Familienservice Gruppe unterstützt im Auftrag von mehr als 1400 Arbeitgebern Mitarbeiter:innen darin, Beruf und Privatleben gelingend zu vereinbaren. In über 75 Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen wird eine hochwertige und flexible Pädagogik angeboten. Ob Ferienbetreuung, spontaner Bedarf, Buchung einzelner Plätze oder sogar ein eigener Betriebskindergarten: Eltern und Arbeitgeber:innen erhalten je nach Bedarf eine passende Kinderbetreuung.Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien vertreten und beschäftigt über 2.000 eigene Mitarbeiter:innen und zahlreiche Expert:innen aus unterschiedlichen Fachbereichen.Pressekontakt:Josephin HartmannReferentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeitpme Familienservice GmbH - ZentraleFlottwellstraße 4-5 - 10785 BerlinEmail: josephin.hartmann@familienservice.deTel: 030 26393567Mobil: 0160 2368205Web: www.familienservice.deOriginal-Content von: pme Familienservice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151737/5045676