Damit die geltenden Massnahmen wie die ausgeweitete Zertifikatspflicht aufgehoben werden können, wäre laut dem Bundesrat eine Quote von 80% bei den 18- bis 65-Jährigen und von 93% bei den über 65-Jährigen nötig.Bern - Der Bundesrat geht in die Impfoffensive: Mit maximal knapp hundert Millionen Franken will er in den kommenden Wochen und Monaten dafür sorgen, dass die Impfquote schneller steigt. Nicht zu den beschlossenen Massnahmen gehören die 50-Franken-Gutscheine für Überzeuger. Die Konsultation habe gezeigt, dass zahlreiche Kantone eine 50-Franken-Belohnung für Impf-Motivatoren ablehnten...

