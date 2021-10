Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Plug Power. Mit Blick auf das Wasserstoff-Symposium, das am Donnerstag stattfindet, werden Anleger bei Plug Power zunehmend optimistischer. Nach einem Kurssprung von mehr als sieben Prozent am Dienstag, treibt einen Tag später eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley den Wasserstoff-Titel weiter an. Bei den Verkäufen steht VW im Fokus. Bei den Wolfsburgern gab es heute gleich 2 Berichte in den Medien. Das Handelsblatt als auch das Manager Magazin berichten über den Autobauer. Die Aktie legt zu.