Derzeit läuft die "Russia Energy Week" in Moskau. Vladimir Putin ist gerade dabei Aussagen zu den Themen Öl und Gas zu präsentieren. Erst letzte Woche schaffte er es den europäischen Gaspreis am Terminmarkt von seinem Rallye-Top aus in kürzester Zeit zu halbieren - denn er sagte Russland werde dabei helfen den Gasmarkt zu stabilisieren, also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...