Deutschland hat sein großes Thema: steigende Preise. Das Leben wird teurer und treibt die Menschen um. Verbunden mit der Frage, wie die neue Bundesregierung soziale Härten abfedern will. Zumal manches noch in der Preispipeline ist und längst nicht beim Kunden. Denn gestörte Lieferketten und Materialmangel lassen sich offenbar doch nicht so schnell reparieren. Und Energie dürfte teuer bleiben. Durch die restriktive Förderpolitik des Petroklubs Opec, die nötige, politisch gesteuerte CO2-Bepreisung zum Klimaschutz. Oder Putins Machtspielchen ums Gas. Das alles trifft auf globalen Energiehunger nach überstandenen Lockdowns. Deutlich mehr und zugleich günstiger grüner Strom made in Germany sowie weniger Energieimporte - das muss die Antwort sein. Zunächst aber kommt der Kaufkraftverlust bei jenen verstärkt an, die den Großteil ihres Einkommens fürs tägliche Leben benötigen. Wobei an der Tankstelle oder Wursttheke die gefühlte Inflation für alle besonders deutlich aufschlägt. Experten überbieten sich dann mit Vorschlägen, wie man sparen kann - meist Binsenweisheiten. Letztlich bleiben Einschnitte, weil manches für manchen nicht mehr bezahlbar ist. Das dürfte auch die Wirtschaft spüren mitten im Erholungsprozess. Und in anstehenden Tarifrunden. Eine Lohn-Preise-Spirale könnte die Folge sein. Achten die Firmen zugleich mehr auf Widerstandsfähigkeit für künftige Krisen und drehen das Rad der Globalisierung etwas zurück, gibt es das ebenfalls nicht zum Nulltarif. Wie es weitergeht mit der Inflation, entscheidet sich wohl 2022. Ob dann Entwarnung gegeben werden kann?



