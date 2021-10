Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender Innovator im Bereich der LED-Technologie, gab bekannt, dass seine LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Spektrum, welche Licht erzeugen, das dem Spektrum des Sonnenlichts sehr nahe kommt, von der globalen Beleuchtungsmarke LEDVANCE für ihre neue Produktfamilie Sun@Home übernommen wurde.

Sun@Home ist eine Premium-Produktlinie, die Wohnraumbeleuchtung mit der besten Lichtqualität bietet. Nach mehr als einem Jahr Coronakrise verbringen Arbeiter und Angestellte immer mehr Zeit im Homeoffice und Licht ist der Schlüssel zu einer Umgebung, in der sie sich wohlfühlen, konzentrieren und gleichzeitig entspannen können. Die SunLike-Technologie liefert nachweislich die beste Lichtqualität für den Menschen. Die Sun@Home-Produkte sind alle mit einer intelligenten Steuerung ausgestattet, bei der das Licht das Spektrum an die Bedürfnisse des Benutzers anpasst. SunLike ist die einzige LED, die in der Lage ist, das Spektrum des Sonnenlichts vom frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang zu simulieren, wenn die Sonne untergeht. Das hochmoderne, automatisierte, kabellose System von LEDVANCE vereinfacht die Steuerung und Einstellung der verschiedenen Arbeitsmodi und Lichtspektren, um den Benutzer je nach den zu erledigenden Aufgaben auf die richtige Weise zu stimulieren. Bei den LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Spektrum sind die Leuchten und Leuchtmittel so konzipiert, dass sie die natürlichen Farbtöne von Objekten hervorheben und einen niedrigeren Spitzenwert des blauen Lichts erreichen, der der Spektralkurve des Sonnenlichts ähnelt, was eine Verringerung von Streureflexion und Blendung ermöglicht. Es bietet auch gesundes und angenehmes Licht, das die Lebensumgebung verbessert, die Ermüdung der Augen reduziert und Farben und Texturen mit CRI 97 und TM30 100 für jeden CCT-Bereich von 2200K bis 5000K genauer anzeigt.

Die Forschungsaktivitäten über die Beziehung zwischen Licht und menschlichen Biofunktionen haben deutlich zugenommen. Dazu zählt auch eine kürzlich durchgeführte wissenschaftliche Studie, die sich mit den Auswirkungen des Lichtspektrums auf die Schlafqualität, den Sehkomfort, das allgemeine Wohlbefinden und die Wachsamkeit am Tag befasst und die Wechselwirkung von visuellem und nicht-visuellem Licht auf den Menschen untersucht. Basierend auf den Ergebnissen einer umfassenden Schlafstudie, die von Professor Christian Cajochen und seinen Kollegen an der Universität Basel in der Schweiz durchgeführt wurde, wurden die LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Spektrum als eine wichtige Lichtquelle zur Förderung des menschlichen Wohlbefindens identifiziert. Die Studie, die am 24. März 2019 im Journal of Lighting Research Technology veröffentlicht wurde, fand "Belege dafür, dass eine Tageslicht-LED-Lösung [mit natürlichem Spektrum] positive Auswirkungen auf den visuellen Komfort, die Wachheit am Tag, die Stimmung und die Schlafintensität bei gesunden Probanden hat."

"Die LEDs der SunLike-Serie von Seoul Semiconductor mit natürlichem Spektrum haben im Gegensatz zu herkömmlichen LEDs drei positive Effekte: Besserer Schlaf Verbesserung der Schlafqualität, Bessere Augengesundheit Schutz vor Kurzsichtigkeit bei Kindern; und Besseres Lernen Unterstützung des Lernens und der Konzentration von Studenten", so Oliver Schäfer, Executive Vice President Europe von Seoul Semiconductor. "Gemeinsam mit LEDVANCE beginnen wir eine neue Revolution auf dem Verbrauchermarkt, indem wir das beste verfügbare professionelle Licht, das bisher Museen und Premiumprodukten vorbehalten war, auf den Massenmarkt bringen. Dank LEDVANCE und seiner Zukunftsvision einer auf den Menschen ausgerichteten Beleuchtung für die Innenraumgestaltung wird das Spektrum des natürlichen Sonnenlichts positive Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Menschen haben", fügte er hinzu.

Die LEDs der SunLike-Serie sind eine fortschrittliche Technologie, die von der International Commission on Illumination als sichere Lichtquelle ohne photobiologische Risiken auf höchstem Niveau zertifiziert wurde und die einzige LED ist, die von den UL-Labors als Diamond Color Rendering Class zertifiziert wurde.

Die im Juni 2017 eingeführten LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Spektrum sind eine fortschrittliche Lichtquelle, die die neueste optische und Verbindungshalbleiter-Technologie von Seoul Semiconductor mit der TRI-R-Technologie von Toshiba Materials kombiniert. TRI-R, unterstützt von Toshiba Materials, findet in der Definition "Das der Sonne am nächsten liegende Licht für das menschliche Wohlbefinden" sein ursprüngliches Konzept. Das Spektrum des Sonnenlichts wurde von demselben Unternehmen entwickelt und kann durch eine weiße LED-Lichtquellentechnologie reproduziert werden.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vermarktet LEDs für die Segmente Automobil, allgemeine Beleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als zweitgrößter LED-Hersteller weltweit ohne den Eigenbedarfsmarkt hält Seoul Semiconductor mehr als 14.000 Patente, bietet eine breite Palette von Technologien an und produziert innovative LED-Produkte in Massenproduktion, wie z.B. SunLike die weltweit beste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, welche eine auf den menschlichen Rhythmus optimierte Beleuchtung ermöglicht; WICOP eine einfacher strukturierte, gehäuselose LED, die eine marktführende Farbgleichmäßigkeit und Kosteneinsparungen auf Vorrichtungsebene bietet und eine hohe Lumendichte und Designflexibilität ermöglicht; NanoDriver Series die weltweit kleinsten 24-W-Gleichstrom-LED-Treiber; Acrich, die weltweit erste AC-getriebene Hochspannungs-LED-Technologie, die 2005 entwickelt wurde und alle AC-LED-bezogenen Technologien von der Chip- bis zur Modul- und Schaltungsherstellung umfasst, sowie nPola, ein neues LED-Produkt, das auf der GaN-Substrat-Technologie basiert und eine mehr als zehnmal höhere Leistung als herkömmliche LEDs erreicht. UCD ist ein Display mit hohem Farbumfang, das mehr als 90 NTSC liefert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.seoulsemicon.com/en.

Über LEDVANCE

LEDVANCE ist einer der weltweit führenden Anbieter von Allgemeinbeleuchtung für Beleuchtungsprofis und Endverbraucher und bietet eine große Auswahl an LED-Leuchten, fortschrittlichen LED-Beleuchtungskörpern, intelligenten Smart-Home- und Smart-Building-Lösungen sowie traditionellen Lichtquellen.

Das aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM hervorgegangene Unternehmen ist heute im Besitz des chinesischen Beleuchtungsunternehmens MLS Co., LTD. Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Geschäftsaktivitäten in mehr als 140 Ländern verfügt LEDVANCE über einen hervorragenden globalen Marktzugang, der auf vertrauensvollen, langjährigen Kundenbeziehungen und einem leistungsstarken Vertriebsnetz beruht. Basierend auf unserem tiefgreifenden Verständnis des allgemeinen Beleuchtungsmarktes, trendiger Technologien und sich verändernder Bedürfnisse, unterstützen wir die spezifischen und individuellen Anforderungen sowohl direkter als auch indirekter Kunden.

