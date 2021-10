Detlef Flintz ist beim Westdeutschen Rundfunk "Leiter Programmgruppe Wirtschaft und Recht" (hier sein Werdegang). Gestern hat er bei den Tagesthemen in der ARD mit einem 1:32 Minuten dauernden Kommentar für Empörung in den sozialen Netzwerken gesorgt - zurecht, wie ich meine! Schauen Sie sich hier erst einmal das Video an. "Nur wenn Öl und Gas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...