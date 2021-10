BEIJING (IT-Times) - Das chinesische Elektroauto-Startup Leapmotor bereitet seinen Börsengang in Hongkong vor, um frische finanzielle Mittel für das Wachstum einzusammeln. Das chinesische EV-Startup Leapmotor plant einen Börsengang in Hongkong und will damit rund eine Mrd. US-Dollar von Investoren einsammeln,...

Den vollständigen Artikel lesen ...