Halle/MZ (ots) -



Sachsen-Anhalts Innenstädte stecken in der Krise: Nach Angaben des Handelsverbands (HDE) führen die Pandemie-Maßnahmen bei den Geschäften in den Fußgängerzonen im Land zu herben Umsatzeinbußen. Gleichzeitig werbe ihnen der Online-Handel schon seit Jahren Kunden ab, sagte Knut Bernsen, HDE-Hauptgeschäftsführer in Sachsen-Anhalt, der Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagsausgabe). Die Anti-Corona-Maßnahmen hätten eine zuvor angefachte Entwicklung noch verstärkt. "Corona ist wie ein Brandbeschleuniger."



Laut HDE-Konsummonitor ging der Umsatz der deutschen Modegeschäfte im ersten Halbjahr 2021 um rund die Hälfte im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit zurück. Auch Schuhläden (minus 44 Prozent) und Spielwarenhändler (minus 37 Prozent) gehören zu den größten Verlierern der Pandemie. Größter Profiteur ist mit einem Umsatzplus von 53 Prozent der Online-Handel. Die Zahlen seien auf Sachsen-Anhalt übertragbar, so Bernsen. Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) drängt nun auf eine Neuausrichtung der Innenstädte. Es reiche nicht mehr aus, allein auf den Einkaufsbummel als Magneten zu setzen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5045785

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de