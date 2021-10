Die nachgebende Tendenz des Themendepots Zukunftstechnologien hatte auch in der letzten Börsenwoche mit einer weiteren Abschwächung um - 1,3 % Bestand, auch wenn dieser Rückgang nun deutlich moderater ausfiel als noch in der Vorwoche (- 5,8 %). Nach wie vor wird der ungebrochene Zinsanstieg an den Rentenmärkten (10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Anleihen auf 1 Woche + 10 Basispunkte auf 1,58 %) von den internationalen Marktteilnehmern zum Anlass dafür genommen, insbesondere im zuvor monatelang outperformenden Segment der Technologie- und ...

