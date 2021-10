Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Das Future Investment Initiative (FII) Institute hat 16 Partnerschaften mit saudischen und internationalen Unternehmen und Einrichtungen für den 5. Jahrestages des FII vom 26. bis 28. Oktober 2021 angekündigt.- Zu den globalen Partnern gehören BNY Mellon, HSBC, Reliance Industries und Softbank Vision FundDas Future Investment Initiative (FII) Institute ist stolz darauf, im Vorfeld des 5. Jahrestages des FII vom 26. bis 28. Oktober 2021 in Riad, Saudi-Arabien, 16 Partnerschaften mit einigen der weltweit größten Unternehmen und Einrichtungen bekannt zu geben.Als globale gemeinnützige Stiftung werden die Partner die Arbeit des FII Instituts unterstützen, um in fünf Bereichen etwas zu bewirken: KI, Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.Der 5. Jahrestag der FII wird unter dem Motto "In die Menschlichkeit investieren" stattfinden. Die Diskussionen werden sich um die Investitionen drehen, die den größten Nutzen für die Menschheit bringen werden, da mehrere Sektoren in der Zeit nach Covid eine Renaissance erleben werden. Die Plattform bringt weltweit führende Persönlichkeiten, Experten, Innovatoren und Medien in einem globalen Forum zusammen, um bahnbrechende Lösungen für die Herausforderungen der Gesellschaft zu erforschen und Maßnahmen zu ihrer Umsetzung voranzutreiben. Die dreitägige Konferenz umfasst interaktive Gipfeltreffen zu den Themen Investieren in Bildung, Investieren im Metaverse und Investieren in Umwelt, Soziales und Governance (ESG).Richard Attias, CEO des FII Instituts, sagte: "Wir freuen uns, alle unsere Partner im FII Institut willkommen zu heißen. Jeder Partner bringt einzigartiges Fachwissen, Strategien und Vordenkerqualitäten mit, die für die Unterstützung unserer Mission, die Menschheit positiv zu beeinflussen, von entscheidender Bedeutung sind.Wir bei FII glauben an die Inklusivität als Voraussetzung für eine effektive grenzüberschreitende Zusammenarbeit, um zur Lösung einiger der dringendsten Probleme der Menschheit beizutragen. Bei unseren Partnern handelt es sich um führende Unternehmen und Organisationen aus dem öffentlichen und privaten Sektor, die sich bereit erklärt haben, mit uns zusammenzuarbeiten, um die Herausforderungen zu bewältigen und der Menschheit zu helfen."GründungspartnerÖffentlicher Investitionsfonds, Saudi Arabia (PIF)Vision PartnerMinisterium für Investitionen, Saudi Arabia (MISA)Strategische PartnerBNY Mellon, ein globales InvestmentunternehmenHSBC, eines der größten Bank- und FinanzdienstleistungsunternehmenMa'aden, das größte Bergbauunternehmen in Saudi-ArabienNEOM, eine Region im Nordwesten Saudi-Arabiens am Roten Meer, die von Grund auf als lebendiges Labor aufgebaut wird - ein Ort, an dem das Unternehmertum die Weichen für diese neue Zukunft stellen wirdReliance Industries, ein multinationales Konglomerat-UnternehmenKönigliche Kommission für AlUla, die Kommission, die sich für die Erhaltung und Erschließung der 2.000 Jahre alten archäologischen Stätte AlUla im Nordwesten Saudi-Arabiens einsetztSABIC, ein weltweit führendes Unternehmen der chemischen IndustrieSaudi Aramco, ein börsennotiertes Erdöl- und Erdgasunternehmen, das gemessen am Umsatz eines der größten Unternehmen der Welt istSaudi National Bank (SNB), eine der größten Banken des KönigreichsSoftBank Vision Fund, einer der größten technologieorientierten Investmentfonds der WeltSaudi Telecom Company (STC), der in Saudi-Arabien ansässige führende Anbieter von Telekommunikations- und Technologiedienstleistungen The Red Sea Development Company, der Entwickler des weltweit ehrgeizigsten regenerativen Tourismusprojekts, The Red Sea Project (TRSP)Summit PartnersMinisterium für Tourismus, Saudi-ArabienSanabil Investments, eine Finanzinvestitionsgesellschaft, die auf globale private Investitionen spezialisiert istInformationen zum FII InstitutDas FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Positive Auswirkungen auf die Menschheit. Wir sind den ESG-Grundsätzen verpflichtet, fördern die klügsten Köpfe und verwandeln Ideen in reale Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen: KI und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort - wenn Entscheidungsträger, Investoren und eine engagierte Generation junger Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu bewegen und zu verändern. Wir bündeln diese Energie in drei Säulen - THINK, XCHANGE, ACT - und investieren in die Innovationen, die weltweit einen Unterschied machen.www.fii-institute.org