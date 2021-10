DELL: schöner Rücksetzer zum 20er-EMA bietet sich für Long Trade an!

Der Computer- und Serverhersteller Dell Technologies konnte Markteile hinzugewinnen, rechnet weiter mit wachsen Umsatz- und Gewinnzahlen und plant Aktienrückkäufe.

Symbol: DELL ISIN: US24703L2025

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie konnte ihren Kurswert seit dem Corona-Tief vervierfachen. Innerhalb des letzten Haljahres lag der Zuwachs nur knapp über 2 Prozent, was auch am jüngsten Rücksetzer zum 20er-EMA liegt.

Chart vom 13.10.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 103.75 USD

Meinung: Der Computer- und Serverhersteller hat von der Digitalisierung profitiert und konnte seine Marktanteile ausbauen und rechnet weiterhin mit steigenden Umsatz- und Gewinnzahlen. Zudem plant das Unternehmen Aktienrückkäufe.

Mögliches Setup: Wir rechnen nach dem Rücksetzer der letzten Tage mit einer technischen Gegenreaktion, die auch heftiger ausfallen könnte, wenn der Gesamtmarkt sich wieder etwas bullischer zeigen sollte. Mit Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns an der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom vergangenen Freitag an. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 25. November, so dass wir den Trade durchaus recht lange laufen lassen könnten. Börsentäglich gibt es interessante Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in PCT.

Veröffentlichungsdatum: 13.10.2021

