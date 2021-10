Der amerikanische Düngemittelkonzern CF Industries Holdings Inc. (ISIN: US1252691001, NYSE: CF) zahlt am 30. November 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,30 US-Dollar an seine Aktionäre (Record day: 15. November 2021), wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf das Jahr gerechnet werden unverändert 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 60,35 US-Dollar (Stand: 13. Oktober 2021) einer Dividendenrendite von 1,99 ...

