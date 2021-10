TORONTO, KANADA, Mittwoch, 13. Oktober 2021 - Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM; OTCQX: TPRFF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-gold-corp/) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im September 2021 in seinem Betrieb Segovia insgesamt 17.213 Unzen Gold produzierte, womit sich die gesamte Goldproduktion im dritten Quartal 2021 auf 49.848 Unzen belief, verglichen mit 51.555 Unzen aus Segovia im dritten Quartal 2020. Das Unternehmen produzierte bei Segovia im dritten Quartal 2021 auch 52.382 Unzen Silber, verglichen mit 47.560 Unzen Silber im dritten Quartal des Vorjahres. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich die Gold- und Silberproduktion von Segovia auf 151.104 Unzen bzw. 164.270 Unzen, gegenüber 146.278 Unzen Gold und 134.820 Unzen Silber in den ersten neun Monaten des Jahres 2020.

Lombardo Paredes, Chief Executive Officer von Gran Colombia, kommentierte die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens mit den Worten: "Wir haben im dritten Quartal 2021 ein gleichmäßiges Produktionstempo beibehalten, einschließlich eines geplanten viertägigen Wartungsstillstands in der Anlage Maria Dama im Juli. Mit einer Gesamtproduktion von 201.187 Unzen Gold in Segovia am Ende des dritten Quartals, was einem Anstieg von 2 % gegenüber 2020 entspricht, sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Produktionsprognose von 200.000 bis 220.000 Unzen Gold in Segovia für das gesamte Jahr erfüllen werden. Wir sind auf dem besten Weg, unsere Erweiterung der Anlage Maria Dama auf 2.000 Tonnen pro Tag ("tpd") im vierten Quartal 2021 abzuschließen, und unsere Minen- und Brownfield-Explorationsprogramme verlaufen wie geplant. Darüber hinaus steht die Inbetriebnahme der neuen Polymetallanlage in Segovia kurz vor dem Abschluss und wir erwarten, dass wir im vierten Quartal 2021 die erste Konzentratproduktion haben werden. Ende September 2021 verfügten wir über Barmittel in Höhe von ca. 329 Mio. US$, einschließlich der Nettoerlöse von ca. 268 Mio. US$ aus der im August abgeschlossenen Emission von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (Schuldverschreibungen") in Höhe von 300 Mio. US$, die für die Finanzierung des Projekts Toroparu in Guyana vorgesehen sind. Die Gold Notes wurden im September mit einem Teil des Nettoerlöses der Notes vollständig zurückgezahlt. Ende September 2021 hatten wir zusätzlich zu den Anleihen Wandelschuldverschreibungen im Wert von 18 Millionen CA$ ausstehen. "

Der Betrieb in Segovia verarbeitete im dritten Quartal 2021 durchschnittlich 1.487 tpd mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 12,6 g/t, verglichen mit 1.283 tpd mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 15,1 g/t im dritten Quartal des Vorjahres. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 verarbeitete der Betrieb in Segovia durchschnittlich 1.513 tpd mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 12,7 g/t, verglichen mit 1.259 tpd mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 14,7 g/t in den ersten neun Monaten des letzten Jahres.

Webcast zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2021

Gran Colombia gab heute bekannt, dass es seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 und die ersten neun Monate 2021 nach Börsenschluss am Donnerstag, 11. November 2021, veröffentlichen und am Freitag, 12. November 2021, um 9:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten wird, um die Ergebnisse zu diskutieren.

Einzelheiten zum Webcast und zur Einwahl sind wie folgt:

Link zur Live-Veranstaltung: https://edge.media-server.com/mmc/p/wyypvtrs

Kanada Gebühren / International: 1 (514) 841-2157

Nordamerika Gebührenfrei: 1 (866) 215-5508

Kolumbien Gebührenfrei: 01 800 9 156 924

Konferenz-ID: 50241486

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird von Freitag, 12. November 2021, bis Freitag, 10. Dezember 2021, unter www.grancolombiagold.com verfügbar sein.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Gran Colombia Gold Corp.

Gran Colombia ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Bau und Betrieb von Minen in Lateinamerika. In Kolumbien ist das Unternehmen derzeit der größte Untertage-Gold- und Silberproduzent mit mehreren Minen in seinem hochgradigen Segovia-Betrieb. In Guyana treibt das Unternehmen das Projekt Toroparu voran, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte in Nord- und Südamerika. Gran Colombia besitzt auch eine etwa 44%ige Beteiligung an Aris Gold Corporation (TSX: ARIS) (Kolumbien - Marmato), eine etwa 27%ige Beteiligung an Denarius Silver Corp. (TSX-V: DSLV) (Spanien - Lomero-Poyatos; Kolumbien - Guia Antigua und Zancudo) und eine etwa 26%ige Beteiligung an Western Atlas Resources Inc. (TSX-V: WA) (Nunavut - Meadowbank).

Weitere Informationen über Gran Colombia finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.grancolombiagold.com und in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com.

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über die Produktion, die Rückzahlung der Gold Notes, die Zahlung von Dividenden und andere voraussichtliche Geschäftspläne oder Strategien enthalten können. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Sätze zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Gran Colombia erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens vom 31. März 2021 beschrieben, der auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und Gran Colombia lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mike Davies

Finanzvorstand

(416) 360-4653

investorrelations@grancolombiagold.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61990Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61990&tr=1



