Im erholten DAX zeichnet sich am Donnerstag ein Test der 21-Tage-Linie bei 15.322 Punkten ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 15.306 Punkte und damit knapp über das Vortageshoch. Grüne Vorzeichen aus Asien stützen hierbei die frühen positiven Indikationen.Positive Impulse von der Wall Street übertrugen sich am Morgen auch auf den asiatischen Handel. Der S&P 500 war nach zwischenzeitlichem Rückschlag noch ins plus gedreht, der ...

