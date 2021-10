Die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) verliert wirklich ein wenig ihr Mojo. Mit Blick auf einen aktuellen Aktienkurs von 76,54 Euro sind die bisherigen Hochs in weite Ferne gerückt. Noch vor wenigen Wochen kratzten die Anteilsscheine mit einem Aktienkurs von über 97 Euro an der Marke der Dreistelligkeit. Was ist los bei der HelloFresh-Aktie? Eigentlich ist alles beim Alten: Unternehmensorientierte Neuigkeiten gibt es nicht. Unterjährig sind bereits die Prognosen wieder erhöht worden. Wobei das Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...