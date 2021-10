DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong findet wegen des Chung Yeung Festivals kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung im September Pläne zur Reduzierung des Anleihekaufprogramms (Tapering) ab nächstem Monat geprüft. Wie aus dem veröffentlichten Protokoll der Beratungen vom 21. und 22. September hervorgeht, könnten die Anleihekäufe womöglich bis Mitte nächsten Jahres ganz eingestellt werden. Das Sitzungsprotokoll zeigt zudem einen stärkeren Konsens darüber, wie die monatlichen Käufe von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren im Wert von 120 Milliarden US-Dollar reduziert werden sollen, da es Anzeichen dafür gibt, dass eine höhere Inflation und eine starke Nachfrage eine straffere Geldpolitik im nächsten Jahr erforderlich machen könnten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 1H, Mannheim

07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam

10:00 DE/Patrizia AG, Online-HV

11:55 US/UnitedHealth Group Inc, Ergebnis 3Q, Minneapolis

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q, Charlotte

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q, New York

13:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q, San Francisco

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q, New York

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q, Pittsburgh

23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q, London

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Daimler AG, Ergebnis 3Q

Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q

Zeal Network SE, Ergebnis 3Q

Zooplus AG, Ergebnis 9 Monate

Fuchs Petrolub, Ergebnis 9 Monate

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE 318.000 zuvor 326.000 14:30 Erzeugerpreise September PROGNOSE +0,6% gg Vm zuvor +0,7% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE +0,5% gg Vm zuvor +0,6% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.294,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.369,25 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 14.826,75 +0,4% Nikkei-225 28.498,33 +1,3% Schanghai-Composite 3.565,01 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 168,86 -8 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.249,38 +0,7% DAX-Future 15.265,00 +0,9% XDAX 15.282,77 +0,9% MDAX 33.757,26 +0,4% TecDAX 3.649,53 +1,8% EuroStoxx50 4.083,28 +0,7% Stoxx50 3.553,41 +0,5% Dow-Jones 34.377,81 -0,0% S&P-500-Index 4.363,80 +0,3% Nasdaq-Comp. 14.571,64 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,94 +55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag zur Eröffnung leicht höher erwartet. Damit würde sich die jüngst gesehene Seitwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten zunächst fortsetzen. Das Umfeld für Risiko-Assets hat sich über Nacht wenig verändert. Die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung hat wenig Neues geliefert.

Nachdem die US-Inflationsrate im September nun bereits zum fünften Mal in Folge über der Marke von fünf Prozent lag, erwarten immer mehr Marktakteure, dass der Anstieg der Verbraucherpreise möglicherweise etwas länger auf einem hohen Niveau verharrt. Für Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, könnten sich innerhalb der US-Notenbank mehr Mitglieder dieser Sichtweise anschließen und die Währungshüter zu einer Beschleunigung der Zinswende verleiten. Die Märkte preisten mittlerweile knapp zwei Zinserhöhungen für das Jahr 2022 ein. Wenn die US-Notenbank frühzeitiger die Leitzinsen erhöhen würde, könnten dadurch die Inflationsraten schneller wieder auf Normalniveau zurückkehren, sodass im Endeffekt weniger Zinserhöhungen insgesamt nötig sein würden. Eine frühere Zinsanhebung durch die Fed als erwartet dürfte die Kurse von Wachstumstiteln belasten, Finanztitel könnten Stephan zufolge hingegen profitieren.

Rückblick: Freundlich - Für Impulse sorgten erste Aussagen zur Berichtssaison für das dritte Quartal. Die UBS erwartet für Europa eine überzeugende Berichtssaison, die nach dem jüngsten Rücksetzer infolge steigender Zinsen und einer höheren Inflation dem Aktienmarkt dann einen positiven Impuls geben könne. Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise aus den USA fielen nahe der Erwartung aus. Positiv wurden die Umsatzdaten von LVMH (+3,2%) im Handel aufgenommen. Das Luxusgüter-Konglomerat hatte am Vorabend die Umsätze im dritten Quartal vermeldet und die Analystenschätzungen überboten. Für Just Eat Takeaway ging es um 1,7 Prozent nach unten. Der Zwischenbericht für das dritte Quartal wurde an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen. Nach Angaben der Citigroup sind die Auftragseingänge 2 Prozent unter den Schätzungen geblieben. Der Ausblick für das Jahr wurde allerdings bestätigt. Die Analysten waren nach Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal voll des Lobes für Man Group (+7,6%). Nicht nur das Ausmaß der Mittelzuflüsse übertreffe im dritten Quartal die Erwartungen, auch die Auswirkungen auf die Ertragsmarge, die sich aus dem Mix ergebe.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Nach dem erneut erhöhten Ausblick legten SAP 3,9 Prozent zu. Gut kam an der Börse der Ruf von VW-CEO Herbert Diess nach mehr Effizienz an. VW stiegen um 2,7 Prozent, Porsche legten um 3,2 Prozent zu. Für die Aktie von Cropenergies ging es um 11,5 Prozent nach unten. Der Gewinn nach Steuern fiel im zweiten Quartal auf 14,7 Millionen Euro von 31,5 Millionen im Vorjahreszeitraum.

XETRA-NACHBÖRSE

Steico legten im nachbörslichen Geschäft am Mittwoch 3,8 Prozent zu, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen Rekordumsatz und einen deutlichen Gewinnanstieg ausgewiesen hatte. Aves One verbesserten sich um 8,4 Prozent. Die Rhine Rail Investment AG hat dem Unternehmen die Absicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags nach Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots mitgeteilt.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Technologiewerte, die oftmals einen höheren Fremdkapitalanteil aufweisen, profitierten von gesunkenen Marktzinsen. Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise lagen mit 5,4 Prozent leicht höher als erwartet. Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung im September Pläne zur Reduzierung des Anleihekaufprogramms in diesem Jahr geprüft. Wie aus dem veröffentlichten Protokoll hervorgeht, könnten die Anleihekäufe womöglich bis Mitte nächsten Jahres ganz eingestellt werden. Im Fokus stand zudem die gestartete Berichtssaison. Der Technologie-Konzern Apple (-0,4%) muss laut einem Medienbericht wegen des weltweiten Chipmangels sein Produktionsziel für das iPhone 13 senken. Einem weiteren Bericht zufolge prüft Apple das Potenzial der AirPods als Gesundheitsgerät. Der Halbleiterhersteller Qualcomm (+1,7%) hat ein Aktienrückkauf-Programm im Volumen von 10 Milliarden Dollar angekündigt. Blackrock (+3,8%) hat seinen Gewinn im dritten Quartal viel deutlicher gesteigert als erwartet. Das durchschnittliche verwaltete Vermögen wuchs um 24,8 Prozent auf 9,58 Billionen Dollar. JP Morgan hat die Gewinnerwartungen deutlich geschlagen. Die Aktie gab dennoch 2,6 Prozent nach, allerdings hat sie seit Jahresbeginn um über 30 Prozent an Wert zugelegt, was zu Gewinnmitnahmen anregte. Auch wurden Bankenwerte von den gesunkenen Marktzinsen belastet. Delta Air Lines knickten um 5,8 Prozent ein. Die Fluglinie hat vor Belastungen aufgrund gestiegener Treibstoffpreise gewarnt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,36 2,4 0,34 24,5 5 Jahre 1,08 0,5 1,07 71,7 7 Jahre 1,37 -1,9 1,39 72,0 10 Jahre 1,54 -3,1 1,57 62,5 30 Jahre 2,04 -5,8 2,10 39,3

Die Renditen drehten mit den Verbraucherpreisen kurzzeitig ins Plus, kamen dann aber wieder zurück. Die Rendite zehnjähriger Papiere notierte 3,1 Basispunkte tiefer bei 1,54 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1590 -0,1% 1,1598 1,1573 -5,1% EUR/JPY 131,61 +0,2% 131,36 131,22 +4,4% EUR/CHF 1,0700 -0,1% 1,0823 1,0717 -1,0% EUR/GBP 0,8481 -0,1% 0,8491 0,8481 -5,0% USD/JPY 113,57 +0,3% 113,26 113,39 +10,0% GBP/USD 1,3664 +0,0% 1,3660 1,3645 -0,0% USD/CNH 6,4383 +0,2% 6,4281 6,4285 -1,0% Bitcoin BTC/USD 58.004,51 +0,8% 57.529,76 56.197,01 +99,7%

