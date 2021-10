DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong findet wegen des Chung Yeung Festivals kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung im September Pläne zur Reduzierung des Anleihekaufprogramms (Tapering) ab nächstem Monat geprüft. Wie aus dem veröffentlichten Protokoll der Beratungen vom 21. und 22. September hervorgeht, könnten die Anleihekäufe womöglich bis Mitte nächsten Jahres ganz eingestellt werden. Das Sitzungsprotokoll zeigt zudem einen stärkeren Konsens darüber, wie die monatlichen Käufe von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren im Wert von 120 Milliarden US-Dollar reduziert werden sollen, da es Anzeichen dafür gibt, dass eine höhere Inflation und eine starke Nachfrage eine straffere Geldpolitik im nächsten Jahr erforderlich machen könnten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 1H, Mannheim

07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam

10:00 DE/Patrizia AG, Online-HV

11:55 US/UnitedHealth Group Inc, Ergebnis 3Q, Minneapolis

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q, Charlotte

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q, New York

13:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q, San Francisco

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q, New York

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q, Pittsburgh

23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q, London

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Daimler AG, Ergebnis 3Q

Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q

Zeal Network SE, Ergebnis 3Q

Zooplus AG, Ergebnis 9 Monate

Fuchs Petrolub, Ergebnis 9 Monate

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE 318.000 zuvor 326.000 14:30 Erzeugerpreise September PROGNOSE +0,6% gg Vm zuvor +0,7% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE +0,5% gg Vm zuvor +0,6% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.294,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.369,25 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 14.826,75 +0,4% Nikkei-225 28.498,33 +1,3% Schanghai-Composite 3.565,01 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 168,86 -8 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.249,38 +0,7% DAX-Future 15.265,00 +0,9% XDAX 15.282,77 +0,9% MDAX 33.757,26 +0,4% TecDAX 3.649,53 +1,8% EuroStoxx50 4.083,28 +0,7% Stoxx50 3.553,41 +0,5% Dow-Jones 34.377,81 -0,0% S&P-500-Index 4.363,80 +0,3% Nasdaq-Comp. 14.571,64 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,94 +55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag zur Eröffnung leicht höher erwartet. Damit würde sich die jüngst gesehene Seitwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten zunächst fortsetzen. Das Umfeld für Risiko-Assets hat sich über Nacht wenig verändert. Die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung hat wenig Neues geliefert.

Nachdem die US-Inflationsrate im September nun bereits zum fünften Mal in Folge über der Marke von fünf Prozent lag, erwarten immer mehr Marktakteure, dass der Anstieg der Verbraucherpreise möglicherweise etwas länger auf einem hohen Niveau verharrt. Für Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, könnten sich innerhalb der US-Notenbank mehr Mitglieder dieser Sichtweise anschließen und die Währungshüter zu einer Beschleunigung der Zinswende verleiten. Die Märkte preisten mittlerweile knapp zwei Zinserhöhungen für das Jahr 2022 ein. Wenn die US-Notenbank frühzeitiger die Leitzinsen erhöhen würde, könnten dadurch die Inflationsraten schneller wieder auf Normalniveau zurückkehren, sodass im Endeffekt weniger Zinserhöhungen insgesamt nötig sein würden. Eine frühere Zinsanhebung durch die Fed als erwartet dürfte die Kurse von Wachstumstiteln belasten, Finanztitel könnten Stephan zufolge hingegen profitieren.

Rückblick: Freundlich - Für Impulse sorgten erste Aussagen zur Berichtssaison für das dritte Quartal. Die UBS erwartet für Europa eine überzeugende Berichtssaison, die nach dem jüngsten Rücksetzer infolge steigender Zinsen und einer höheren Inflation dem Aktienmarkt dann einen positiven Impuls geben könne. Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise aus den USA fielen nahe der Erwartung aus. Positiv wurden die Umsatzdaten von LVMH (+3,2%) im Handel aufgenommen. Das Luxusgüter-Konglomerat hatte am Vorabend die Umsätze im dritten Quartal vermeldet und die Analystenschätzungen überboten. Für Just Eat Takeaway ging es um 1,7 Prozent nach unten. Der Zwischenbericht für das dritte Quartal wurde an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen. Nach Angaben der Citigroup sind die Auftragseingänge 2 Prozent unter den Schätzungen geblieben. Der Ausblick für das Jahr wurde allerdings bestätigt. Die Analysten waren nach Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal voll des Lobes für Man Group (+7,6%). Nicht nur das Ausmaß der Mittelzuflüsse übertreffe im dritten Quartal die Erwartungen, auch die Auswirkungen auf die Ertragsmarge, die sich aus dem Mix ergebe.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Nach dem erneut erhöhten Ausblick legten SAP 3,9 Prozent zu. Gut kam an der Börse der Ruf von VW-CEO Herbert Diess nach mehr Effizienz an. VW stiegen um 2,7 Prozent, Porsche legten um 3,2 Prozent zu. Für die Aktie von Cropenergies ging es um 11,5 Prozent nach unten. Der Gewinn nach Steuern fiel im zweiten Quartal auf 14,7 Millionen Euro von 31,5 Millionen im Vorjahreszeitraum.

XETRA-NACHBÖRSE

Steico legten im nachbörslichen Geschäft am Mittwoch 3,8 Prozent zu, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen Rekordumsatz und einen deutlichen Gewinnanstieg ausgewiesen hatte. Aves One verbesserten sich um 8,4 Prozent. Die Rhine Rail Investment AG hat dem Unternehmen die Absicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags nach Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots mitgeteilt.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Technologiewerte, die oftmals einen höheren Fremdkapitalanteil aufweisen, profitierten von gesunkenen Marktzinsen. Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise lagen mit 5,4 Prozent leicht höher als erwartet. Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung im September Pläne zur Reduzierung des Anleihekaufprogramms in diesem Jahr geprüft. Wie aus dem veröffentlichten Protokoll hervorgeht, könnten die Anleihekäufe womöglich bis Mitte nächsten Jahres ganz eingestellt werden. Im Fokus stand zudem die gestartete Berichtssaison. Der Technologie-Konzern Apple (-0,4%) muss laut einem Medienbericht wegen des weltweiten Chipmangels sein Produktionsziel für das iPhone 13 senken. Einem weiteren Bericht zufolge prüft Apple das Potenzial der AirPods als Gesundheitsgerät. Der Halbleiterhersteller Qualcomm (+1,7%) hat ein Aktienrückkauf-Programm im Volumen von 10 Milliarden Dollar angekündigt. Blackrock (+3,8%) hat seinen Gewinn im dritten Quartal viel deutlicher gesteigert als erwartet. Das durchschnittliche verwaltete Vermögen wuchs um 24,8 Prozent auf 9,58 Billionen Dollar. JP Morgan hat die Gewinnerwartungen deutlich geschlagen. Die Aktie gab dennoch 2,6 Prozent nach, allerdings hat sie seit Jahresbeginn um über 30 Prozent an Wert zugelegt, was zu Gewinnmitnahmen anregte. Auch wurden Bankenwerte von den gesunkenen Marktzinsen belastet. Delta Air Lines knickten um 5,8 Prozent ein. Die Fluglinie hat vor Belastungen aufgrund gestiegener Treibstoffpreise gewarnt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,36 2,4 0,34 24,5 5 Jahre 1,08 0,5 1,07 71,7 7 Jahre 1,37 -1,9 1,39 72,0 10 Jahre 1,54 -3,1 1,57 62,5 30 Jahre 2,04 -5,8 2,10 39,3

Die Renditen drehten mit den Verbraucherpreisen kurzzeitig ins Plus, kamen dann aber wieder zurück. Die Rendite zehnjähriger Papiere notierte 3,1 Basispunkte tiefer bei 1,54 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1590 -0,1% 1,1598 1,1573 -5,1% EUR/JPY 131,61 +0,2% 131,36 131,22 +4,4% EUR/CHF 1,0700 -0,1% 1,0823 1,0717 -1,0% EUR/GBP 0,8481 -0,1% 0,8491 0,8481 -5,0% USD/JPY 113,57 +0,3% 113,26 113,39 +10,0% GBP/USD 1,3664 +0,0% 1,3660 1,3645 -0,0% USD/CNH 6,4383 +0,2% 6,4281 6,4285 -1,0% Bitcoin BTC/USD 58.004,51 +0,8% 57.529,76 56.197,01 +99,7%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 14, 2021 01:36 ET (05:36 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der Dollar kam nach seinem jüngsten Höhenflug unter Druck. Der DXY-Dollar-Index gab 0,5 Prozent nach. Teilnehmer sahen darin aber nur eine Unterbrechung des Aufwärtstrends, der von der Erwartung einer strafferen Geldpolitik getragen wird.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,07 80,44 +0,8% 0,63 +69,4% Brent/ICE 83,76 83,18 +0,7% 0,58 +65,1%

Die Ölpreise notierten minimal leichter auf hohem Niveau. Berichten zufolge könnten die Atom-Gespräche mit dem Iran möglicherweise schon diese Woche wieder aufgenommen werden. Sollte es hier zu einer Einigung kommen, dürfte mehr iranisches Öl an den Markt kommen und die Preise drücken. Die Blicke richteten sich zudem auf die erst am späten Abend (MESZ) veröffentlichten wöchentlichen Rohöllagerdaten des privaten American Petroleum Institute.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.790,46 1.792,90 -0,1% -2,45 -5,7% Silber (Spot) 23,01 23,08 -0,3% -0,07 -12,8% Platin (Spot) 1.023,25 1.023,80 -0,1% -0,55 -4,4% Kupfer-Future 4,57 4,52 +1,1% +0,05 +29,6%

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar und den gesunkenen Anleiherenditen zu, die das unverzinsliche Edelmetall attraktiver machen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 67,0 (Vorwoche: 62,6) gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen eines Tages 12.382 (11.644) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

G20

Die Finanzminister der G20-Staatengruppe haben ein Festhalten an den angesichts der Corona-Pandemie beschlossenen Konjunkturhilfen vereinbart. "Wir werden die Erholung weiterhin unterstützen und jedes verfrühte Zurückziehen von Unterstützungsmaßnahmen vermeiden", erklärten die Finanzminister und Zentralbankchefs der 20 großen Industrie- und Schwellenländer am Mittwoch in Washington.

USA / IRAN

Im Atomstreit mit dem Iran haben die USA der Regierung in Teheran mit Konsequenzen gedroht, sollte eine Verhandlungslösung scheitern. "Wir werden alle Optionen in Betracht ziehen", sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Jair Lapid in Washington.

EU - CHINA

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei der deutschen Wirtschaft für engere wirtschaftliche Beziehungen mit dem asiatisch-pazifischen Raum geworben. Auch bat sie um Unterstützung für das Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und China. Wichtig sei allerdings eine Diversifizierung in der Region, die mehr sei als China alleine, so Merkel.

BREXIT

Die EU hat im Post-Brexit-Streit mit Großbritannien eine Lockerung der Warenkontrollen an der Grenze zu Nordirland vorgeschlagen. Die Maßnahme solle für einen Großteil der für Nordirland bestimmten Waren gelten, erklärte die EU-Kommission am Mittwochabend. Die Kontrollen würden demnach um 80 Prozent reduziert und die Zollformalitäten um 50 Prozent.

AMPEL-KOALITION

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz rechnet fest damit, dass noch in diesem Jahr eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP zustande kommt. "Die Sondierungen finden in einer sehr, sehr guten und konstruktiven Atmosphäre statt", sagte Scholz am Mittwoch.

ERZEUGERPREISE CHINA

Die Produzentenpreise sind im September so stark gestiegen wie seit 1996 nicht mehr. Der Erzeugerpreisindex (PPI) kletterte vergangenen Monat um 10,7 Prozent. Im Vormonat lag der Zuwachs bei 9,5 Prozent. Ökonomen hatten laut Wall Street Journal für September nur mit einem Anstieg um 10,4 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat kletterte der PPI um 1,2 Prozent. Der Verbraucherpreisindex stieg wie von Ökonomen erwartet um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit weniger als im August (0,8 Prozent).

SCHULDENBREMSE DEUTSCHLAND / EU / IWF

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen flexiblen Umgang mit den Schuldenregeln in Deutschland und Europa angemahnt. Eine verfrühte Sparpolitik würde "die wirtschaftliche Erholung beschädigen", sagte IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath im Interview. Deutschland sollte die Schuldenbremse daher flexibel anwenden.

GESETZLICHE KRANKENKASSEN DEUTSCHLAND

Den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) droht im kommenden Jahr ein Milliardenloch. Wie der GKV-Schätzerkreis mitteilte, erwartet er wegen erhöhter Ausgaben 2022 einen zusätzlichen Finanzbedarf von 7 Milliarden Euro. Die Expertinnen und Experten forderten deshalb einen höheren Bundeszuschuss. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigte die Zusage, die Beiträge der Versicherten stabil zu halten.

ENCAVIS

Der Vorstandssprecher von Encavis Asset Management, Karsten Mieth, soll bis Dezember 2024 an der Spitze des Managers von Grünen Fonds und Betreibers von Wind- und Solarparks bleiben. Der Aufsichtsrat verlängerte jetzt seinen Vertrag um drei Jahre.

FACEBOOK

verschärft seine Richtlinien im Kampf gegen Online-Mobbing. So sollen besonders gefährdete Nutzer wie Opfer von Gewalt oder Regierungskritiker vor "Massen-Mobbing und Einschüchterung" durch ein koordiniertes Vorgehen anderer Nutzer geschützt werden. Ein solches koordiniertes Vorgehen soll auch dann unterbunden werden, wenn die Inhalte an sich nicht gegen die Facebook-Richtlinien verstoßen.

TESLA

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA nimmt Tesla genauer ins Visier. Sie stört sich mit Blick auf ihre Aufsichtspflicht an mangelnder Transparenz des Unternehmens im Hinblick auf die Fahrerassistenzfunktionen der Tesla-Elektroautos. Die Behörde will von Tesla wissen, warum bei einem kürzlichen Update für den Fahrassistenten auf einen formellen Rückruf verzichtet wurde. Das Software-Update von Ende September sollte die Fähigkeit des Autopiloten verbessern, blinkende Notleuchten von Rettungs- und Polizeifahrzeugen als solche korrekt zu identifizieren, so die Behörde.

IPO / CIAN

Die auf russische Immobilien spezialisierte Datenbank Cian peilt einen Börsengang an der New York Stock Exchange an. Wie aus den bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokumenten hervorgeht, behält die russische Beteiligungsgesellschaft Elbrus Capital auch nach dem Gang auf das Börsenparkett die Mehrheit an Cian. .

US-ROHÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,0 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,6 Millionen Barrel nach plus 3,7 Millionen eine Woche zuvor.

