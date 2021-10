NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos nach einer Gewinnwarnung von 6680 auf 3300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der neue Ausblick des Online-Modehändlers sei noch düsterer als ohnehin befürchtet ausgefallen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von dem anstehenden Kapitalmarkttag im November erhofft sie sich, dass das Management eine verbesserte Grundlage für weiteres Wachstum aufzeigt./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 19:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

ASOS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de