Viele Investoren hoffen beim Thema Wasserstoff auf den schnellen Reichtum. Dabei vergessen sie allerdings gerne, dass die Unternehmen heute noch keine Gewinne erwirtschaften und der Erfolg der Technologie in den Sternen steht. In meinen Augen gibt es in anderen Technologien wesentlich attraktivere Gelegenheiten. Ein Beispiel hierfür ist Teamviewer (WKN: A2YN90) Der Kurs der Teamviewer-Aktie befand sich zuletzt im freien Fall. Ziemlich ungebremst ging es von ca. 50 Euro im Februar 2021 auf 14,55 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...